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Нефть торгуется разнонаправленно на фоне признаков восстановления спроса 

Прайм и ещё 5 2 часа назад
Нефть Brent дорожает
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в четверг утром показывают разнонаправленную динамику на фоне признаков восстановления спроса в США, при этом находясь под давлением опасений возобновления карантинных мер, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% — до 43,31 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% — до 40,86 доллара за баррель.
В среду минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране неожиданно снизились на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя. При этом коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 июля, поднялись на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,1%, и составили 539,2 миллиона баррелей.
"Рынок изо всех сил пытается увидеть в данный момент устойчивый рост. Есть неопределенные данные по спросу", — отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.
При этом всплеск случаев COVID-19 в США повысил вероятность возобновления карантинных ограничений, которые будут сдерживать восстановление спроса на топливо.
Шо добавил, что спрос на бензин снижался в тех районах США, где заново вводились карантинные меры, в то время как спрос на восточном побережье, где коронавирус находится под контролем, хорошо восстанавливается.
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Комментарии
Рынки , Недвижимость , Цена на нефть , Экономика России , Минэнерго , Reuters
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