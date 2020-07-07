Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.30
$
71.75
80.81
80.90
Прогноз
13.07 – 20.07
$
70.44
79.42
Индексы и котировки Brent
42.88
+0.16 Золото
1794.82
–0.13 РТС
1247.14
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.07
1.1271
+0.0011
22.06
1.1260
03.07
25.06
11.06

Жара на валютном рынке: насколько еще подешевеет рубль 

Газета.Ru 3 часа назад
Жара на валютном рынке: что грозит рублю
Фото: ТАСС
Второй день подряд российский рубль тестирует новые минимумы с начала месяца. Если в первые дни июля доллар стоил меньше 70,5, а евро — меньше 80 рублей, то утром вторника, 7 июля, обе западные валюты котировались почти на 1,5-2 рубля выше. «Газета.Ru» выяснила, почему российская валюта дешевеет, несмотря на относительно высокие и стабильные цены на нефть, и что с ней будет дальше.
Курс российской валюты на Мосбирже заметно вырос с начала месяца. Еще утром 3 июля на открытии торгов за доллар давали 70,11 рубля и 79,07 — за евро. Но на этой неделе динамика развернулась в обратную сторону и обе западные валюты подорожали: во вторник утром доллар стоил 72,31 рубля, а евро — 81,6 рубля, хотя к концу дня котировки несколько скорректировали до 71,42 и 80,7 соответственно.
Если судить с позиции зависимости курса от нефтяных котировок, ситуация выглядит довольно странно: цены на нефть заметно выросли и остаются стабильными. Так, за баррель Brent на бирже дают $43, а за американскую WTI — $40,5. Российская Urals тоже показывает сравнительно хорошую цену: по данным Oilprice.com, 6 июля «бочка» российской нефти подорожала до $42,6 при том, что еще в середине июня она стоила значительно меньше: $38,7 за баррель.
В комментарии «Газете.Ru» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб пояснил, что с точки зрения нефтяных цен для российского рубля ситуация складывается в целом позитивно, основное давление на курс отечественной валюты оказала санкционная риторика со стороны западных стран.
В первую очередь, это касается новых санкций со стороны Великобритании по «делу Магнитского», под которые попали 25 россиян,
в том числе — председатель СК Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД Алексей Аникин и замгенпрокурора Виктор Гринь. Свою лепту внесли и разговоры о введении новых санкций против России со стороны США.
«В этих условиях часть фондов могут урезать лимиты на Россию, и деньги инвесторов уходят через покупку валюты. Если санкционная тема не получит развития, а нефтяные котировки останутся вблизи текущих уровней, у рубля есть некоторый потенциал для укрепления», — утверждает эксперт.
Начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Брокер» Сергей Кучин отметил, что влияние на курс оказали и другие факторы внутреннего характера. Во-первых, к удешевлению рубля могло привести восстановление отложенного спроса на импортные товары
по мере того, как в стране постепенно снимаются карантинные ограничения. Вторым важным моментом стал отток инвесторов из ОФЗ, фиксирующих свои прибыли на рынке рублевого госдолга.
Еще один эксперт — аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин — предположил, что определенное влияние на котировки российской валюты оказали новости, связанные с разливом топлива из резервуара в Норильске.
В понедельник Росприроднадзор оценил соответствующий экологический ущерб в 147,7 млрд рублей и предложил Норильско-Таймырской энергетической компании добровольно возместить его.
«На этом фоне рынок не решился покупать акции предприятий ТЭК, металлургии и добычи, несмотря на стабильность цен на нефть вблизи трехмесячных максимумов и очень активного роста котировок цветных металлов», — рассказал эксперт «Газете.Ru».
Еще одной чисто технической причиной снижения курса рубля, по словам Александра Осина, стал рост курса евро к доллару в начале недели. Как правило, в краткосрочном периоде из-за этого евро дорожает к рублю и опосредованная реакция рынка приводит к удешевлению рубля относительно доллара.
Несмотря на нынешнее удешевление рубля относительно доллара и евро, опрошенные «Газетой.Ru» аналитики не считают целесообразной покупку валют с целью сохранить сбережений или заработка на росте котировок.
Так, Сергей Кучин из «БКС Брокер» предположил, что на этой неделе доллар останется выше 70 рублей, но к концу года российская валюта укрепится до 69,53 за доллар. Этому будут способствовать выход мировых экономик из карантина и рост деловой активности, что в свою очередь приведет к росту нефтяных котировок и, как следствие, удорожанию рубля.
В более близкой перспективе укрепление рубля тоже возможно. По словам Александра Осина из «Фридом Финанс»,
в пятницу валютные торги закроются при котировках 71-71,8 за доллар и 79,9-80,8 за евро. А с вероятностью 60% в конце следующей недели — 17 июля — доллар и евро будут стоить от 70,3 до 73,9 и от 79,9 до 80,8 за доллар и евро соответственно.
То есть, таких серьезных скачков, как в первой половине марта ждать не приходится.
При этом, по мнению Александра Осина, снижение доллара к отметке ниже 70 рублей за единицу американской валюты остается возможным. Но это может произойти скорее в конце июля — начале августа, если у инвесторов вернется аппетит к рисковым активам развивающихся стран, к числу которых относится и Россия.
«Поддержку инвестициям в «риск» и, опосредованно, курс рубля РФ, оказывают как сделка ОПЕК, так и стимулирующие меры, прежде всего — в США, КНР и Японии объемом порядка 7% мирового ВВП, а также отмена карантина», — рассказал Александр Осин «Газете.Ru».
Его коллега из «Альпари Евразия» Вадим Иосуб тоже считает, про если рубль реализует свой потенциал для укрепления, курс доллара снизится до 70 рублей, а евро — до 80 рублей с дальнейшими незначительными колебаниями вокруг этих значений.
Видео дня. Фитнес-клубы отказываются возвращать деньги за абонементы
Газета.Ru: последние новости
Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро Сделка Google по покупке Fitbit может быть отменена Сделка Google по покупке Fitbit может быть отменена Эксперты ожидают усиления деглобализации на фоне пандемии Эксперты ожидают усиления деглобализации на фоне пандемии
Комментарии
Рынки , Статьи , Сергей Кучин , Виктор Гринь , Александр Бастрыкин , Алексей Аникин , Александр Осин , Вадим Иосуб , БКС Брокер , ОПЕК , Московская биржа , МВД , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пообещали новую доплату к пенсии
Россиянам пообещали новую доплату к пенсии
73 страны рискуют экономикой из-за коронавируса
73 страны рискуют экономикой из-за коронавируса
Европа вслед за США начала наступление на Китай
Европа вслед за США начала наступление на Китай
США оказались на пороге дефолта
США оказались на пороге дефолта
Новости партнеров
Видео
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Доходы России от продажи нефти рухнули
00:25
Доходы России от продажи нефти рухнули
Экономика Компании
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение