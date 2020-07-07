Жара на валютном рынке: что грозит рублю

Второй день подряд российский рубль тестирует новые минимумы с начала месяца. Если в первые дни июля доллар стоил меньше 70,5, а евро — меньше 80 рублей, то утром вторника, 7 июля, обе западные валюты котировались почти на 1,5-2 рубля выше. «Газета.Ru» выяснила, почему российская валюта дешевеет, несмотря на относительно высокие и стабильные цены на нефть, и что с ней будет дальше.

Курс российской валюты на Мосбирже заметно вырос с начала месяца. Еще утром 3 июля на открытии торгов за доллар давали 70,11 рубля и 79,07 — за евро. Но на этой неделе динамика развернулась в обратную сторону и обе западные валюты подорожали: во вторник утром доллар стоил 72,31 рубля, а евро — 81,6 рубля, хотя к концу дня котировки несколько скорректировали до 71,42 и 80,7 соответственно.

Если судить с позиции зависимости курса от нефтяных котировок, ситуация выглядит довольно странно: цены на нефть заметно выросли и остаются стабильными. Так, за баррель Brent на бирже дают $43, а за американскую WTI — $40,5. Российская Urals тоже показывает сравнительно хорошую цену: по данным Oilprice.com, 6 июля «бочка» российской нефти подорожала до $42,6 при том, что еще в середине июня она стоила значительно меньше: $38,7 за баррель.

В комментарии «Газете.Ru» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб пояснил, что с точки зрения нефтяных цен для российского рубля ситуация складывается в целом позитивно, основное давление на курс отечественной валюты оказала санкционная риторика со стороны западных стран.

В первую очередь, это касается новых санкций со стороны Великобритании по «делу Магнитского», под которые попали 25 россиян,

«В этих условиях часть фондов могут урезать лимиты на Россию, и деньги инвесторов уходят через покупку валюты. Если санкционная тема не получит развития, а нефтяные котировки останутся вблизи текущих уровней, у рубля есть некоторый потенциал для укрепления», — утверждает эксперт.

Начальник отдела персонального брокерского обслуживания « БКС Брокер Сергей Кучин отметил, что влияние на курс оказали и другие факторы внутреннего характера. Во-первых, к удешевлению рубля могло привести восстановление отложенного спроса на импортные товары

по мере того, как в стране постепенно снимаются карантинные ограничения. Вторым важным моментом стал отток инвесторов из ОФЗ, фиксирующих свои прибыли на рынке рублевого госдолга.

Еще один эксперт — аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин — предположил, что определенное влияние на котировки российской валюты оказали новости, связанные с разливом топлива из резервуара в Норильске.

В понедельник Росприроднадзор оценил соответствующий экологический ущерб в 147,7 млрд рублей и предложил Норильско-Таймырской энергетической компании добровольно возместить его.

«На этом фоне рынок не решился покупать акции предприятий ТЭК, металлургии и добычи, несмотря на стабильность цен на нефть вблизи трехмесячных максимумов и очень активного роста котировок цветных металлов», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Еще одной чисто технической причиной снижения курса рубля, по словам Александра Осина, стал рост курса евро к доллару в начале недели. Как правило, в краткосрочном периоде из-за этого евро дорожает к рублю и опосредованная реакция рынка приводит к удешевлению рубля относительно доллара.

Несмотря на нынешнее удешевление рубля относительно доллара и евро, опрошенные «Газетой.Ru» аналитики не считают целесообразной покупку валют с целью сохранить сбережений или заработка на росте котировок.

Так, Сергей Кучин из «БКС Брокер» предположил, что на этой неделе доллар останется выше 70 рублей, но к концу года российская валюта укрепится до 69,53 за доллар. Этому будут способствовать выход мировых экономик из карантина и рост деловой активности, что в свою очередь приведет к росту нефтяных котировок и, как следствие, удорожанию рубля.

В более близкой перспективе укрепление рубля тоже возможно. По словам Александра Осина из «Фридом Финанс»,

в пятницу валютные торги закроются при котировках 71-71,8 за доллар и 79,9-80,8 за евро. А с вероятностью 60% в конце следующей недели — 17 июля — доллар и евро будут стоить от 70,3 до 73,9 и от 79,9 до 80,8 за доллар и евро соответственно.

То есть, таких серьезных скачков, как в первой половине марта ждать не приходится.

При этом, по мнению Александра Осина, снижение доллара к отметке ниже 70 рублей за единицу американской валюты остается возможным. Но это может произойти скорее в конце июля — начале августа, если у инвесторов вернется аппетит к рисковым активам развивающихся стран, к числу которых относится и Россия.

«Поддержку инвестициям в «риск» и, опосредованно, курс рубля РФ, оказывают как сделка ОПЕК, так и стимулирующие меры, прежде всего — в США, КНР и Японии объемом порядка 7% мирового ВВП, а также отмена карантина», — рассказал Александр Осин «Газете.Ru».

Его коллега из «Альпари Евразия» Вадим Иосуб тоже считает, про если рубль реализует свой потенциал для укрепления, курс доллара снизится до 70 рублей, а евро — до 80 рублей с дальнейшими незначительными колебаниями вокруг этих значений.