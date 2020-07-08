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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Курс рубля продолжил снижаться
Фото: ТАСС
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 71,51 рубля.
Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 80,64 рубля.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что российская валюта в ближайшее время может находиться в широком диапазоне от 60 до 80 рублей за доллар.
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Рынки , Финансовый университет , Московская биржа , ФБА "Экономика сегодня" , Евро , Доллар
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