Курс рубля продолжил снижаться

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 71,51 рубля.

Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 80,64 рубля.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что российская валюта в ближайшее время может находиться в широком диапазоне от 60 до 80 рублей за доллар.