Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время?

Рубль дешевеет к доллару уже третий день подряд. Во вторник на Мосбирже курс доллара поднимался до 72,31 рубля. Это максимальное значение с 20 мая. Причем ослабление российской валюты происходит при стабильной нефти. Brent продолжает торговаться в районе 40–42 долларов. Иначе говоря, в этом есть определенный парадокс — обычно курс рубля и цены на нефть жестко следуют друг за другом.

«Российский рубль явно стал выбиваться из общей тенденции примерно полторы недели назад. Он развернулся к снижению против доллара и евро 26 июня, несмотря на то, что нефти удалось стабилизироваться после небольшого отката, а финансовые рынки вновь вернулись к росту», — замечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Наиболее простым объяснением тут видится изменение настроений инвесторов относительно санкций США и ЕС против России. В опросах относительно будущего президента США с большим отрывом Байден стал опережать Трампа», — добавляет эксперт.

Сейчас все валюты развивающихся стран падают на фоне укрепления доллара, и рубль среди них. Это связывают с угрозой начала второй волны пандемии из-за новостей о новых заражениях COVID-19 по всему миру. А это заставляет инвесторов уходить из рискованных активов обратно в доллары и золото.

«Вирусный фактор продолжает давить на риск-аппетиты инвесторов», — отмечает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Обострение санкционной риторики против России и угроза второй волны пандемии — это внешние факторы, которые давят на рубль. Однако аналитики «Райффайзенбанка» считают, что всплеск санкционной риторики в отношении России не может быть основной причиной ослабления рубля, потому что его ослабление на самом деле продолжается уже месяц: с 8 июня курс вырос почти на 4 рубля, до текущих 72 рублей за доллар, хотя нефть держится на уровне 40–42 долларов за баррель, а дисконт URALS к Brent сократился почти до нуля.

В «Райффайзенбанке» выделяют три фактора, благодаря которым с начала апреля по начало июня рубль был крепче на пять рублей. Во-первых, это низкий уровень импорта из-за карантина. В некоторых отраслях деловая активность свелась к нулю. А в последний месяц импорт начал восстанавливаться благодаря снятию ограничений и отложенному спросу.

Второе — рубль поддерживали продажи валюты ЦБ РФ . Однако в июле эта поддержка резко снизится. В понедельник Минфин заявил, что вдвое сократит объемы продажи валюты на внутреннем рынке. А валютные интервенции — это именно то, что поддерживало рубль, пока нефтяные цены были слабыми. Если ситуация с дефицитом нефти начнет улучшаться, то валютные интервенции продолжат снижаться или полностью прекратятся.

В-третьих, многие компании перенесли или отменили выплату дивидендов из-за экстраординарных обстоятельств. Но в последнее время эти выплаты возобновляются.

Иными словами, с начала июня начала восстанавливаться деловая активность, и все три поддерживающих рубль фактора стали сходить на нет, что и привело к ослаблению российской валюты в последний месяц. Причем рубль все еще не достиг своего равновесного значения. При текущей цене на нефть он должен быть слабее еще на 5–10%, считают в «Райффайзенбанке». Для оценки равновесного курса там используют простую взаимосвязь между долларовой и рублевой ценами на нефть Brent в текущих ценах. Аналитики ставят на дальнейшее ослабление российской валюты, которое может не реализоваться лишь в случае прихода второй волны коронавируса, падения нефтяных цен и новых ограничений.

Покатович считает, что снижение продаж валюты Минфином в июле не приведет к резкому обвалу рубля, однако без постепенного ослабления курса все же не обойтись. По его прогнозу, в ближайшие дни курс рубля будет формироваться в диапазоне 71,4–72,7 за доллар, а в июле может вернуться в диапазон 71–75 за доллар. По итогам года рубль будет стоить вблизи 73 (плюс-минус два) за доллар. По прогнозу руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева , до конца июня стоит ожидать ослабления курса рубля до 73–75 в паре с долларом и до 82–84 в паре с евро.

Сценарий может ухудшиться. Например, если страхи инвесторов второй волны пандемии оправдаются или по России ударят новые санкции. В таком случае рубль может быстро ослабиться на 5–10%, до 75–79 рублей за доллар, не исключает экономист «БКС Премьер».

«Без новой эпидемиологической катастрофы доллар к рублю может стабилизоваться вокруг 75 до конца года. Если же повторится турбулентность февраля — марта, то доллар может легко уйти выше 80», — полагает Купцикевич.

Евро же, по его словам, может прилипнуть к уровню 80 при нейтральном сценарии и улететь выше 90, если ситуация на финансовых рынках будет выходить из-под контроля.

В целом в последние полтора месяца финансовые рынки заметно притихли, замечает экономист. И, вероятно, именно потому, что никто не знает, как же после карантина будут открываться экономики и будет ли восстановление деловой и потребительской активности быстрым и сильным. Или все свернется, так и не начав рост, из-за новой волны пандемии и ограничений. А это все будет влиять и на тренды валютного рынка.

Именно поэтому на рынке есть и крайне оптимистичные прогнозы. Например, аналитики «Альфа-Банка» считают, что внутренних факторов, определяющих слабость рубля, сейчас не наблюдается, и главным драйвером изменчивости рубля к доллару называют цены на нефть. Поэтому там ставят на укрепление российской валюты: к концу 2020 года доллар будет стоить 67 рублей. А вот в 2021 году рубль обесценится до 70–75 за доллар.

Однако для укрепления рубля нужны фундаментальные факторы: оптимизм инвесторов относительно быстрого восстановления рынков развивающихся стран (что отразится на динамике ОФЗ), рост спроса на энергоресурсы и увеличение нефтяных котировок. Также нужно быстрое восстановление мировой экономики и отсутствие торговых войн, спорит Деев. И все эти положительные факторы пока не очевидны.