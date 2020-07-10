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Нефть дешевеет на опасениях по замедлению восстановления спроса 

Прайм и ещё 17 2 часа назад
Нефть дешевеет
Фото: ТАСС
Цены на нефть в пятницу утром снижаются под давлением роста числа случаев коронавируса и перспектив восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% — до 42,02 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,98% — до 39,23 доллара за баррель.
Несмотря на то, что многие аналитики ожидают оживления экономики и спроса на топливо после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызывает обеспокоенность по поводу темпов восстановления.
"Возобновление вспышек коронавируса в некоторых частях мира добавило причин ожидать замедления восстановления в предстоящие месяцы", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics.
По данным агентства, в четверг в США было зарегистрировано около 56 тысяч новых случаев COVID-19. В среду же количество случаев в стране превысило 60 тысяч, что стало самым большим ежедневным приростом среди стран с начала пандемии.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Reuters
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