Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.01
$
71.04
80.01
80.33
Прогноз
13.07 – 20.07
$
72.50
81.42
Индексы и котировки Brent
42.93
+0.26 Золото
1802.38
–0.01 РТС
1234.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.07
1.1318
+0.0100
25.06
1.1218
07.07
29.06
15.06

Мировые поставки нефти рекордно упали 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Мировые поставки нефти рекордно упали
Фото: Beawiharta / Reuters
Мировые поставки нефти в июне рекордно упали на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до девятилетнего минимума в 86,9 миллиона баррелей в день. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства.
По данным организации, сделка ОПЕК+ в июне была исполнена на 108 процентов. Ее соблюдение привело к сокращению мировой добычи нефти почти на 14 миллионов баррелей в сутки с апреля. При дальнейшем выполнении соглашений поставки сырья в мире могут сократиться на 7,1 миллиона баррелей в день в этом году, прежде чем вырасти на 1,7 миллиона баррелей в сутки в следующем году.
Прогнозируется, что мировой спрос на нефть снизится на 7,9 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, но в 2021 году он увеличится на 5,3 миллиона. Однако рост числа случаев COVID-19 угрожает восстановлению, отмечают эксперты.
Ранее предсказание о подорожании нефти до 150 долларов за баррель к 2025 году сделал инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс, однако в России скептически отнеслись к такому прогнозу.
Видео дня. Какие соцвыплаты и документы продлили
Последние новости
Собор Святой Софии официально стал мечетью Собор Святой Софии официально стал мечетью Собянин заявил о коллективном иммунитете к коронавирусу у москвичей Собянин заявил о коллективном иммунитете к коронавирусу у москвичей Нидерланды подадут иск против России из-за сбитого над Донбассом Boeing MH17 Нидерланды подадут иск против России из-за сбитого над Донбассом Boeing MH17
Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Международное энергетическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Украина откажется от российского электричества
Украина откажется от российского электричества
Трубоукладчик «Севпотока-2» вошел в воды Дании
Трубоукладчик «Севпотока-2» вошел в воды Дании
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение