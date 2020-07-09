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Курс юаня взлетел 

Lenta.ru 1 час назад
Курс юаня взлетел
Фото: Reuters
В четверг, 9 июля, американский доллар впервые за четыре месяца опустился ниже семи юаней. Китайская валюта взлетела до максимума с марта на фоне ускорения восстановления экономики, пишет Financial Times.
Китайские акции восьмой день подряд закрывают торги в плюсе, на этой неделе индекс CSI 300, отслеживающий акции крупнейших компаний страны, вырос на 10 процентов.
Старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил указал, что Китай продемонстрировал наибольшую эффективность в выходе из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Кроме того, не исключает он, Пекин стремится показать всему миру, что с его экономикой все хорошо, поэтому государственные СМИ старались подстегнуть рост.
В период с января по март экономика Китая сократилась впервые за последние 40 лет, однако скорость восстановления порадовала инвесторов. В мае прибыль на промышленных предприятиях выросла на шесть процентов по сравнению с тем, что было год назад.
Еще одной причиной укрепления китайской валюты называется надежда на победу на президентских выборах в США Джо Байдена, который, как считают эксперты, не станет ужесточать торговое противостояние с Китаем.
Ранее зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай заявил, что США в попытке усилить санкционное давление могут запретить Пекину использовать доллар как расчетное средство.
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Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Фан Синхай , Financial Times
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