Курс юаня взлетел 

В четверг, 9 июля, американский доллар впервые за четыре месяца опустился ниже семи юаней. Китайская валюта взлетела до максимума с марта на фоне ускорения восстановления экономики, пишет Financial Times.

Китайские акции восьмой день подряд закрывают торги в плюсе, на этой неделе индекс CSI 300, отслеживающий акции крупнейших компаний страны, вырос на 10 процентов.

Старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил указал, что Китай продемонстрировал наибольшую эффективность в выходе из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Кроме того, не исключает он, Пекин стремится показать всему миру, что с его экономикой все хорошо, поэтому государственные СМИ старались подстегнуть рост.

В период с января по март экономика Китая сократилась впервые за последние 40 лет, однако скорость восстановления порадовала инвесторов. В мае прибыль на промышленных предприятиях выросла на шесть процентов по сравнению с тем, что было год назад.

Еще одной причиной укрепления китайской валюты называется надежда на победу на президентских выборах в США Джо Байдена , который, как считают эксперты, не станет ужесточать торговое противостояние с Китаем.