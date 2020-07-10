Стоимость барреля нефти может превысить 100-150 долларов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили эксперты рынка.

Аналитик банка JPMorgan Кристиан Малек высказал мнение, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель в течение двух ближайших лет. Он объяснил это влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 — простой предприятий и отмена авиасообщения приведут к снижению добычи нефти примерно на 5% по сравнению с ее уровнем до пандемии, а удовлетворение спроса потребует дополнительных инвестиций в добычу.

По мнению сотрудника инвестиционного фонда Matilda Capital Ричарда Фуллартона, нефть может подорожать до 100 за баррель до конца 2020 года. Также он считает, что запасы нефти неисчерпаемы.

В свою очередь, сотрудник хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс заявил, что к 2025 году стоимость барреля нефти может достичь 150 долларов, объяснив это серьезностью давления недофинансирования.

В марте, как сообщал «Рамблер», нефть резко подешевела в результате ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией — Москва отказалась сокращать добычу, Эр-Рияд нарастил производство.