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WSJ: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100 

ТАСС и ещё 6 46 минут назад
Цены на нефть в ближайшие годы поднимутся выше отметки $100 за баррель ввиду сокращения ее добычи и снижения инвестиций в отрасль. Такой прогноз ряда экспертов опубликовала в четверг американская газета The Wall Street Journal.
"Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу", — приводит газета слова Тревора Вудса из базирующегося в штате Огайо хедж-фонда Northern Trace Capital. "Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году", — прогнозирует он.
Другие эксперты считают, что временное закрытие предприятий и почти полный паралич воздушных перевозок в мире из-за пандемии уже заложил тенденцию всеобщего снижения расходов и низких расценок на углеводородное сырье. Аналитик Кристиан Малек из банка JPMorgan заявил, что добыча нефти снизится на 5 млн баррелей в сутки или около 5% от уровня, предшествовавшего пандемии. По мнению этого эксперта, потребуется инвестировать в добычу дополнительно $625 млрд к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос. "Может ли стоимость нефти достичь $100 в предстоящие два года? Конечно", — считает Малек.
Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital ожидает роста цен на нефть выше $100 за баррель уже до конца 2020 года. "Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее", — отметил он.
Стоимость нефти сорта WTI в четверг снизилась на $1,36 (3,33%), достигнув отметки $39,54 за баррель.
Управление энергетической информации Минэнерго США на этой неделе прогнозировало, что переизбыток предложения нефти в мире в 2020 году составит 1,7 млн баррелей в сутки. Предложение будет на уровне 94,59 млн баррелей в сутки. Спрос в среднем по году составит 92,89 млн б/с, что на 8,1 млн б/с ниже уровня 2019 года.
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Комментарии 26
Рынки , Видео , Минэнерго , Wall Street Journal
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