Российские фондовые торги стартовали в минусе 

Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:08 мск индекс Мосбиржи просел на 0,29% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и равнялся 2 774,34 пункта. Индекс РТС потерял на тот же момент времени 0,85% и находился на уровне 1 223,96 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.