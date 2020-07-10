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Российские фондовые торги стартовали в минусе 

Банки.ру 27 минут назад
Российские фондовые торги стартовали в минусе
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:08 мск индекс Мосбиржи просел на 0,29% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и равнялся 2 774,34 пункта. Индекс РТС потерял на тот же момент времени 0,85% и находился на уровне 1 223,96 пункта.
«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«Утром российские фондовые индексы… вероятно, выйдут в минус в связи с ослаблением мирового аппетита к риску, — написала она перед началом торгов. — Зарубежные инвесторы наконец обратили внимание на резкий рост числа заболевших коронавирусом в США и приостановили покупки. Кроме того, на следующей неделе стартует сезон зарубежных квартальных отчетностей, который может принести неприятные сюрпризы. В пятницу в случае каких-либо негативных данных от Международного энергетического агентства под повышенным давлением окажутся и нефтяные цены».
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Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Международное энергетическое агентство , Московская биржа
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