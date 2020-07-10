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Биржи АТР закрылись в минусе вслед за рынками США 

Прайм и ещё 3 3 часа назад
Биржи АТР закрылись в минусе
Фото: Reuters
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги снижением на фоне распродаж на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,95%, до 3283,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 2251 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,84% — до 25727,41 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,81%, до 2150,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,61%, до 5919,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 1,06%, до 22290,81 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что биржи США закрылись преимущественно снижением в четверг на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, однако высокотехнологичный индекс NASDAQ снова вырос, обновив рекорд. По данным университета Джонса Хопкинса на четверг, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 58,6 тысячи, еще более 800 человек с COVID-19 скончались.
"Рынок обеспокоен ростом заболеваемости (коронавирусом — ред.) по всему миру. Деньги идут в те сектора рынка, которые считаются надежными, такие как технологии, и это может в определенной степени поддерживать более широкие индексы", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).
Дополнительное давление на фондовые индексы КНР оказала коррекция — инвесторы фиксировали прибыль после восьми дней роста подряд, в результате которого индекс Shanghai Composite несколько раз обновил максимум 2018 года на закрытии торгов.
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Рынки , Associated Press
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