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PayPal отказывается от внутрироссийских переводов. В чем причина? 

РИА Новости 1 час назад
Почему PayPal отказывается от внутрироссийских переводов?
Фото: Robert Galbraith/Reuters
С 1 августа платежный сервис PayPal перестанет обслуживать внутрироссийские переводы. Причина — новые поправки, которые не позволяют системе переводить данные за пределы страны. Обиделись? Или причина в другом?
С 4 июля в России вступили в силу поправки, которые запрещают операторам электронных денежных средств передавать информацию о переводах внутри страны за пределы государства. Казалось бы — ну и что такого, нормальный шаг. Но крупнейшая международная платежная система PayPal заявила, что с 1 августа прекращает обслуживать такие переводы. Международные — пожалуйста. Внутрироссийские — всё.
Ранее компания тоже сообщала о таком решении и уведомляла Центробанк. Только мотивировка была чуть иной: услуга непопулярная, в 2019 году на ее долю приходилось только 4%. При этом рынок такого рода услуг в России продолжает стремительно развиваться: электронными кошельками пользуются уже более 10 миллионов человек.
Никакой капиталист от потенциального заработка не откажется. Зачем компании терять возможную, а иногда и фактическую прибыль? Обиделись и хотят привлечь внимание? Выбить для себя преференции? А может это политический, а не экономический шаг? Ныне — любой сбор информации с массовой точки зрения как раз идет через коммерческие услуги — оно по-другому и невозможно. Вы сами жмете "согласен, принимаю" и отправляете свои данные. Кто ими в итоге пользуется и как — скорее всего никто и никак. Но при желании их можно достать — ибо все ходы записаны. Так вот, систему лишают данных, а значит и возможности заработка? Все проPayPalо?
Конечно, теперь у "всепроPayPalщиков" новый аргумент: переводы снимают, клиент уезжает. Вы своими законами мешаете нам жить и т.д. Вы все проPayPalи. Ну-во-первых не уезжает — офис в Москве оставляет, международные переводы тоже остаются. Во-вторых, вопрос — а если из-за данных прекращают переводы, то в переводах ли дело? Система юридически не сможет работать. Вернее сможет, но только их нарушая. Вот возиться с этим и подставляться, компания и не хочет.
Переводы никуда не денутся, платежные системы в России продолжают развиваться, ими пользуется все большее количество людей. А вот данные клиентов и вообще информация о переводах, которые автопилотом уходили за рубеж, теперь достать будет сложнее. Юридически, как минимум.
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Рынки , Статьи , PayPal , Центральный банк России
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