Редкую карточку Pokémon продали за 90 тысяч долларов 

В ходе аукциона Comics & Comic Art Signature, который проходит в Далласе с 9 по 12 июля, уже была заключена рекордная сделка. Необычайно редкую «тренерскую» карточку Pokémon Trading Card Game купили за 90 тысяч долларов.

Промокарта Pokémon Super Secret Battle «No. 1 Trainer» с голограммой была выпущена в 1999 году. Эксперты считают, что это самая редкая и наиболее часто разыскиваемая карта Pokémon Trading Card Game. Предположительно во всём мире их всего семь.

Карты No. 1 Trainer выдавались победителям региональных чемпионатов — всего таких турниров прошло семь. Её обладателю открывается доступ к секретному игровому состязанию. Из-за её редкости эксперты полагали, что конечная цена может превысить 100 тысяч долларов.

В ходе аукционов Comics & Comic Art Signature, проводимых компанией Heritage Auctions, состоялась ещё одна «ценная» покупка. Запечатанную коробку бустеров Pokémon First Edition Neo Genesis Set купили за 15 тысяч долларов.

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