Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.01
$
71.15
80.01
80.40
Прогноз
13.07 – 20.07
$
70.44
79.42
Индексы и котировки Brent
43.27
+0.25 Золото
1799.21
–0.01 РТС
1234.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.07
1.1301
+0.0083
26.06
1.1218
07.07
29.06
15.06

Редкую карточку Pokémon продали за 90 тысяч долларов 

Игромания.ру и ещё 1 5 часов назад
Редкую карточку Pokémon продали за 90 тысяч долларов
Фото: Игромания.ру
В ходе аукциона Comics & Comic Art Signature, который проходит в Далласе с 9 по 12 июля, уже была заключена рекордная сделка. Необычайно редкую «тренерскую» карточку Pokémon Trading Card Game купили за 90 тысяч долларов.
Промокарта Pokémon Super Secret Battle «No. 1 Trainer» с голограммой была выпущена в 1999 году. Эксперты считают, что это самая редкая и наиболее часто разыскиваемая карта Pokémon Trading Card Game. Предположительно во всём мире их всего семь.
Карты No. 1 Trainer выдавались победителям региональных чемпионатов — всего таких турниров прошло семь. Её обладателю открывается доступ к секретному игровому состязанию. Из-за её редкости эксперты полагали, что конечная цена может превысить 100 тысяч долларов.
В ходе аукционов Comics & Comic Art Signature, проводимых компанией Heritage Auctions, состоялась ещё одна «ценная» покупка. Запечатанную коробку бустеров Pokémon First Edition Neo Genesis Set купили за 15 тысяч долларов.
Больше на Игромании
Глава Epic Games уверяет, что хвалил PlayStation 5 не за 250 миллионов Sony
Космическая опера BlazeSky выходит в Steam осенью
Состоялся релиз аркадных гонок Electro Ride: The Neon Racing
Видео дня. PayPal прекратит внутренние переводы в России
Игромания.ру: последние новости
Humble Bundle собрал больше 4,3 млн долларов на борьбу за расовую справедливость Humble Bundle собрал больше 4,3 млн долларов на борьбу за расовую справедливость Накопитель SSD Adata XPG SX8200 Pro — 2 ТБ и цена чуть более 300 евро Накопитель SSD Adata XPG SX8200 Pro — 2 ТБ и цена чуть более 300 евро Bloodstained: Curse of the Moon 2 уже вышла Bloodstained: Curse of the Moon 2 уже вышла
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две страны приготовились перейти на евро
Две страны приготовились перейти на евро
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля
Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Эксперт раскрыл будущее рубля
00:41
Эксперт раскрыл будущее рубля
Экономика Недвижимость
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
Российский газ оказался не нужен Турции
03:19
Российский газ оказался не нужен Турции
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение