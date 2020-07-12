Курсом рубля будут управлять пять факторов

Российская валюта входит в наступающую неделю в состоянии неопределенности. Игроки финансового рынка снова начали ориентироваться на ситуацию с коронавирусом, которая весьма противоречива.

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман , главный аналитик TeleTrade, проанализировал влияние разных факторов на курс рубля и рассчитал его на начало августа:

— Сейчас оптимизм или пессимизм игроков валютного рынка определяется в основном развитием пандемии, — предупреждает эксперт. — Позитив связан с постепенным преодолением ее остроты, прежде всего, в Европе. Это поддерживало рисковые активы всю нынешнюю неделю, в том числе, акции, нефть и рубль.

Однако, в конце недели все большее влияние на рынок стало оказывать возобновление всплеска заболеваемости. США ставят рекорды по числу новых случаев COVID-19 в южных штатах, вспышки коронавируса отмечаются в Гонконге, Японии, Австралии.

Эти две противоположные коронавирусные тенденции, причудливо переплетаясь, притормозили ралли рисковых активов, среди которых и наш рубль. Они остались в хрупком равновесии. С этим рынок войдет и в новую неделю.

Нефтяные котировки не смогли удержаться на максимумах около 44 долларов за баррель Brent и опустились ниже 43 долларов. В пятницу и ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) вышел противоречивым для перспективы. МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2020 году на 0,4 миллиона баррелей в сутки — до 92,1 миллиона. Агентство также предупредило о рисках уменьшения этого спроса из-за того, что "пандемия не находится под контролем".

Такие противоречия будут воздействовать на рубль и 13 июля. В понедельник не предполагается значимых событий. Вероятно небольшое колебание курса российской валюты в актуальном диапазоне 70,3-71,4 рубля за доллар и 79-80,7 рубля за евро.

В течение недели важными для движения рубля могут оказаться данные, воздействующие на другие валюты, сырьевые цены, фондовые индексы. Во вторник 14 июля выйдут показатели по инфляции в США и торговому балансу Китая, а также ежемесячный отчет ОПЕК

В среду публикуются данные по запасам нефти в США, в четверг — по розничным продажам в США, по ВВП Китая за второй квартал и промышленному производству. В этот же день заседание проведет Европейский ЦБ . Важным фактором для настроений инвесторов будет и то, что в середине июля стартует сезон квартальных отчетов крупных корпораций, активно воздействующих на фондовые рынки.

В целом неделя может стать достаточно волатильной для рубля, поскольку будет включать многие неопределенные по последствиям события и переменчивые настроения рынков. Возможный диапазон движения курсов — 68,9 — 72,5 рубля за доллар и 78,3-81,6 рубля за евро.

В перспективе конца июля-начала августа на рубль все большее негативное воздействие могут оказывать следующие факторы.

Первый. Заканчивается период выплат дивидендов российскими компаниями, который дает высокий спрос на рубли.

Второй. Иностранные держатели российских акций после получения рублевых дивидендов станут конвертировать их в валюту.

Третий. После снижения ключевой ставки ЦБ постепенно уменьшает доходность и привлекательность вложений в российские облигации со стороны нерезидентов.

Четвертый. ЦБ уменьшает продажи валюты по "бюджетному правилу", по сравнению с предыдущими месяцами.

И, наконец, пятый фактор — повышается спрос на иностранную валюту по мере новых поставок импортных товаров после выхода из режима самоизоляции.

Эти пять обстоятельств способны привести к ослаблению рубля в ближайшие недели. Курс может сдвинуться по направлению к 73-74 за доллар и 82-83 за евро.