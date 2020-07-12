Доллар может повторить 2008 год

Курс российского рубля начал расти по отношению к доллару и слабо изменился по отношению к евро по итогам недели. В пятницу доллар стоил 70,72 рубля, евро — около 80 рублей. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Аналитик Александр Купцикевич считает, что важный перелом произошёл посреди недели, когда забуксовавшие мировые финансовые рынки и нефть не вызвали ослабления рубля. Началось осторожное укрепление. Это сигнал, что рынки заложили в котировки санкционные риски. Теперь российская валюта может идти в общем фарватере с мировой экономикой.

Но почивать на лаврах нельзя: мировые индексы отступили от максимумов начала прошлой недели из-за нарастающей эпидемии в США. На рынки вернулся страх перед новым строгим карантином и экономическим спадом.

«На этот раз рынки уже не так напуганы: политики и участники торгов уже лучше понимают ситуацию и действуют более обдуманно, не рубят сплеча», — сказал Купцикевич.

По его прогнозу, доллар в ближайшие дни будет стоить 70 рублей, евро — менее 79 рублей.

Аналитик также напомнил, что середина лета часто бывает поворотной точкой для рынков и они могут потерять важные драйверы роста.

«Устойчивые распродажи в течение недели обещают стать очень плохим предзнаменованием для рынков на всё второе полугодие, оживив в памяти как один за другим валились разные рынки летом 2008 года и во что это вылилось в октябре того же года», — сказал он.