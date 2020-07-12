Саудиты и Россия приняли решение по нефти

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.91
$
71.15
80.01
80.40
Прогноз
13.07 – 20.07
$
71.00
79.52
Индексы и котировки Brent
43.27
+0.25 Золото
1799.21
–0.01 РТС
1234.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.07
1.1301
+0.0083
26.06
1.1218
07.07
29.06
15.06

РФ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти 

Майк Габриелян 2 часа назад
Россия, Саудовская Аравия другие страны ОПЕК+ намерены обсудить увеличение добычи нефти с августа. Таким образом, будут пересмотрены введенные весной рекордные ограничения, сообщает Bloomberg. Видеовстреча планируется 15 июля.
Источник в ОПЕК считает, что позитивная динамика цен на нефть подтолкнет участников к смягчению действующих ограничений на 2 миллиона баррелей в сутки — до 7,7 миллиона.
«Думаю, что и динамика цен на нефть в последнем квартале, и рост спроса настраивают их на позитивный лад» — заявила аналитик Хелима Крофт из RBC Capital Markets.
Сейчас страны ОПЕК+ придерживаются ограничения в 9,6 миллиона баррелей в день.
По мере того, как спрос на топливо восстанавливается с отменой коронавирусных ограничений, производители готовы «открыть вентили», пишет агентство.
При этом эксперты говорят, что вторая волна пандемии угрожает очередным спадом потребления нефти, вдобавок все еще велики запасы, накопившаяся во время первой вспышки. Если ОПЕК + увеличит добычу, цены могут снова упасть.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению Кудрина, экономика России находится в застое, преодолеть который помогут только структурные реформы.
Комментарии 60
Рынки , Видео , ОПЕК , Bloomberg , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпром ударил по Польше
Газпром ударил по Польше
Спрогнозирован курс доллара к концу июля
Спрогнозирован курс доллара к концу июля
Газпрому больше некуда спешить
Газпрому больше некуда спешить
Европа готовит удар по российской промышленности
Европа готовит удар по российской промышленности
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Эксперт раскрыл будущее рубля
00:41
Эксперт раскрыл будущее рубля
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение