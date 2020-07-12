Саудиты и Россия приняли решение по нефти

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Россия, Саудовская Аравия другие страны ОПЕК+ намерены обсудить увеличение добычи нефти с августа. Таким образом, будут пересмотрены введенные весной рекордные ограничения, сообщает Bloomberg. Видеовстреча планируется 15 июля.

Источник в ОПЕК считает, что позитивная динамика цен на нефть подтолкнет участников к смягчению действующих ограничений на 2 миллиона баррелей в сутки — до 7,7 миллиона.

«Думаю, что и динамика цен на нефть в последнем квартале, и рост спроса настраивают их на позитивный лад» — заявила аналитик Хелима Крофт из RBC Capital Markets.

Сейчас страны ОПЕК+ придерживаются ограничения в 9,6 миллиона баррелей в день.

По мере того, как спрос на топливо восстанавливается с отменой коронавирусных ограничений, производители готовы «открыть вентили», пишет агентство.

При этом эксперты говорят, что вторая волна пандемии угрожает очередным спадом потребления нефти, вдобавок все еще велики запасы, накопившаяся во время первой вспышки. Если ОПЕК + увеличит добычу, цены могут снова упасть.