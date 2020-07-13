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Биржи АТР растут до 3% на ожиданиях по экономике и динамике бирж США 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР растут до 3%
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднимаются в пределах около 3%, трейдеры оценивают перспективы восстановления экономики, сказывается на торгах и динамика американских рынков, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% — до 3426,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,72%, до 2312,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — увеличивался на 0,92%, до 25963,07 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,92%, до 22718,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,53%, до 2183,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,65%, до 5957,8 пункта.
Инвесторы продолжают оценивают будущее восстановление экономики в условиях поддержки со стороны властей и регуляторов. При этом ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает оставаться неопределенной.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордные более чем 230 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире за сутки, общее число случаев COVID-19 за все время превысило 12,5 миллиона.
Поддерживает торги и динамика бирж США. В пятницу американские фондовые индексы выросли на 0,7-1,4%. Трейдеры вместе с этим продолжают ожидать старт сезона корпоративных отчетностей, который состоится на текущей неделе. Рынки надеются оценить влияние пандемии на бизнес во втором квартале.
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Рынки , ВОЗ
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