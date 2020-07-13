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Золото продолжает дорожать на неопределенности вокруг пандемии 

Прайм 1 час назад
Золото продолжает дорожать
Фото: ТАСС
Стоимость золота утром в понедельник растет, риски вокруг пандемии коронавируса продолжают поддерживать спрос на металл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,37%, или на 6,75 доллара — до 1808,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,51% — до 19,34 доллара за унцию.
"История с COVID-19 никуда не уходит, и мы не думаем, что Федрезерв изменит курс по ставкам в ближайшее время, что должно поддерживать цены на золото", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега AxiCorp Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Пандемия коронавируса продолжает оставаться одним из основных факторов на рынках. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордные более чем 230 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире за сутки, общее число случаев COVID-19 за все время превысило 12,5 миллиона.
Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который поддерживается за счет глобальных рисков. Стоимость золота закрепилась на этом фоне на отметке выше 1800 долларов, что является максимальным уровнем с 2011 года.
Среди других факторов на рынках остаются начало сезона корпоративных отчетностей на текущей неделе, ряд важных статистик по США, а также решения по монетарной политике от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии.
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Комментарии
Рынки , ФРС , ВОЗ , ЕЦБ , Reuters
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