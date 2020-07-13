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Курс доллара: рубль растёт к доллару в начале торгов 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Рубль вырос к доллару
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 14 копеек — до 70,59 рубля.
Курс евро вырос на 9 копеек и составил 79,97 рубля.
Ранее специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз курса рубля.
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что российская валюта стала укрепляться на фоне ситуации на нефтяном рынке. По мнению Зайченко, рубль будет то снижаться, то расти до середины августа.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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