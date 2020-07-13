Рубль вырос к доллару

На открытии торгов рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара упал на 14 копеек — до 70,59 рубля.

Курс евро вырос на 9 копеек и составил 79,97 рубля.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз курса рубля.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что российская валюта стала укрепляться на фоне ситуации на нефтяном рынке. По мнению Зайченко, рубль будет то снижаться, то расти до середины августа.