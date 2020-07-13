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Биржи АТР закрылись ростом в пределах 3,5% вслед за рынками США 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги уверенным ростом на фоне подъема на биржах США в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,8%, до 3443,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,5%, до 2329,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,2% — до 25772,11 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,67%, до 2186,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, до 5977,5 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 2,22%, до 22784,74 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что биржи США в пятницу закрылись ростом в пределах 1,5% на оптимизме по борьбе с пандемией коронавируса, индекс высоких технологий NASDAQ побил очередной рекорд. С оптимизмом трейдеры отреагировали на новости от фармацевтической компании Gilead Sciences относительно новых данных клинического применения препарата ремдесивир, который, как выяснилось, снижает риск смерти пациентов от COVID-19.
"Рынки в целом продолжают игнорировать мрачные новости о распространении COVID-19 в США, предпочитая отыгрывать оптимизм относительно сроков разработки эффективной вакцины и/или дополнительной поддержки властями США цен на активы и экономики", — сказал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).
Кроме того, мировые рынки с оптимизмом ждут начала сезона корпоративной отчетности за первое полугодие и второй квартал, который традиционно открывают американские банки. Уже во вторник отчитаются JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo, а в среду и четверг — Goldman Sachs, Bank of New York и Morgan Stanley. Как добавляет агентство Рейтер, ожидается, что финансовые показатели большинства американских компаний превзойдут прогнозы.
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Комментарии
Рынки , Gilead Sciences , Морган Стэнли Банк , Reuters
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