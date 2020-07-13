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Нефть, доллар и золото: рубль снова сдаёт позиции 

News.ru 1 час назад
Нефть, доллар и золото: рубль сдает позиции
Фото: РИА Новости
Прошлая неделя стала весьма благоприятной для рубля. Отечественная валюта демонстрировала рост и смогла укрепиться к доллару. Трейдеры позитивно восприняли сигналы о восстановлении экономики России, но данный тренд может поменяться.
Вместе с тем торги понедельника проходят следующим образом: доллар по состоянию на 12:25 в плюсе на 27 копеек — 71 рубль, евро набирает 39 копеек и торгуется вблизи отметки 80,27 рубля.
На рынках ощущается неопределённость, потому что сначала котировкам удалось вернуться к пятничному закрытию в районе 70,7 рубля за доллар. Игроки сначала отреагировали на оживление спроса на американскую валюту, но интерес был недолгим. В течение недели рубль определённо будет сдавать позиции, но больших скачков в этом направлении не предвидится. Основной фокус будет на планах ОПЕК+ по пересмотру объёмов сокращения добычи нефти.
Сейчас же нефтяные котировки снижаются в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК, запланированного на 15 июля. Участники рынка надеются, что рекордно высокие запасы сырья и затянувшаяся борьба с коронавирусом в США мотивируют экспортёров продлить весенние соглашения по ограничению добычи.
Впрочем, за последние три месяца нефтяные цены выросли почти в два раза, а значит, производители вполне могут принять решение о постепенном выходе из сделки. Дополнительное давление на котировки оказывает возобновление экспорта ливийской нефти после полугодового перерыва, вызванного гражданской войной, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Согласно последним данным от нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в США продолжает снижаться: на прошлой отчётной неделе их стало меньше на 4 и достигло численности в 181 единицу. Для сравнения: в начале марта их было более 680 единиц.
Однако решение нескольких штатов отменить смягчение карантина вынуждает аналитиков пересматривать прогнозы по глобальному спросу на топливо. Например, МЭА прогнозирует снижение спроса в третьем квартале на 6,5 млн баррелей в сутки ниже значений прошлого года, тогда как ещё месяц назад ожидалась цифра в 5,87 млн баррелей в сутки. Также, по расчётам организации, спрос во втором квартале оказался ниже прошлогодних значений на 16,4 млн баррелей в сутки.
Геннадий Николаев, трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями
Если ожидания инвесторов оправдаются и страны — члены ОПЕК примут решение не продлевать соглашения, то нефть вполне может подешеветь до $40 за баррель.
Цена золота закрепилась выше сильного психологического и технического уровня $1800 за унцию — на максимумах с 2011-го. С начала года золото подорожало почти на 20%, что опередило повышение цены всех валют и драгоценных металлов. Это связано с несколькими тенденциями. Золото как «защитный актив» растёт по мере рыночных страхов инвесторов в связи с распространением пандемии. Риски её второй волны становятся реальнее, проявляясь во всплесках заболевания в США, Африке, Азии, Южной Америке.
С другой стороны, пояснил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, благородный металл поддерживается в цене ослаблением курса доллара на валютном рынке, поскольку котировки золота выражаются в долларах. Данным процессам способствует мягкая стимулирующая политика американской ФРС последних месяцев. Она уменьшает процентные ставки и наращивает финансовые вливания в экономику в попытках вывести её из кризиса, вызванного пандемией. Это воздействует не только на снижение доллара, но и на появление огромной дополнительной массы денег на финансовых рынках.
Марк Гойхман, трейдер и главный аналитик TeleTrade
Соответственно, часть данных, подешевевших и возросших в объёмах денежных ресурсов, поступает в покупку золота как надёжного актива. Тем более при таких денежных вливаниях есть опасность увеличения инфляции, от чего также страхует традиционно приобретение золота.
Но наступившая неделя может дать некоторую остановку ралли золота именно из-за очень высокой его цены. Вышеприведённые драйверы во многом уже отыграны в цене.
Котировки способны в коррекции оттолкнуться вниз от многолетнего максимума, при этом общий среднесрочный тренд роста сохраняется. Наиболее вероятный диапазон на неделю — $1780–1820. Сейчас в покупках золота есть риск. О его снижении можно будет говорить в случае уменьшения цены к рубежам $1730–1740.
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Комментарии 1
Рынки , Статьи , Марк Гойхман , Геннадий Николаев , ФРС , Международное энергетическое агентство , ОПЕК
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