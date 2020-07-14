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Рубль вечером снижается сильнее к евро, чем к доллару 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Рубль вечером снижается сильнее к евро, чем к доллару
Фото: РИА Новости
Курс рубля вечером снижается сильнее к евро, чем к доллару, дешевеющему на международном валютном рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.34 мск вторника рос на 8 копеек — до 71,05 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 80,88 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,33% — до 42,86 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОБНОВЛЯЕТ МИНИМУМЫ В ПАРЕ С ЕВРО

Рубль в течение дня демонстрирует негативную динамику в парах с долларом и евро, при этом сильнее терял к европейской валюте, повышающейся на форексе. В ходе торгов евро к рублю смог подняться выше уровня в 81 рубль впервые с 7 июля.
Евро обновляет недельный максимум на восстановлении промышленного производства и улучшении экономических настроений в еврозоне, указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".
К текущему моменту евро на форексе растет на 0,48%, до 1,14 доллара — максимума с 11 июня. На этом фоне рубль теряет порядка 0,1% к доллару и порядка 0,6% к евро.
"Еще днем статистика из еврозоны показала рост объема промышленного производства в мае на 12,4% к апрелю (падение в апреле составило 18,2%), что оказалось ниже рыночных ожиданий, однако стало рекордным ростом за всю историю наблюдений показателя. Индекс экономических настроений в еврозоне от ZEW также продемонстрировал рост в июле с 58,6 до 59,6 пункта. Все вместе придало заметный импульс курсу евро, как на международных рынках, так и на российском", — говорит Кравченко.
Позиции российской валюты в паре с долларом находились под давлением из-за ухудшения глобального аппетита к риску, чему, в том числе, способствовал очередной рост напряженности в отношениях между США и Китаем, добавляет аналитик.
В понедельник США официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того, Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз. Посольство КНР в США назвало заявления США "совершенно неоправданными".

ПРОГНОЗЫ

Вечером котировки пытаются закрепиться выше 71 рубля за доллар, хотя позитивная динамика в ценах на нефть стимулирует российскую валюту опуститься ниже психологической отметки, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".
Антон Покатович из "БКС Брокер" ожидает, что в среду курс российской валюту будет формироваться в диапазоне 70,6-72 рублей за доллар.
"С одной стороны, уже завтра в рубле возобновится традиционная локальная поддержка в виде повышения спроса на нацвалюту в рамках подготовки российских компаний к налоговым выплатам. С другой стороны, вирусные тревоги инвесторов, а также геополитические опасения в различных регионах продолжаются нарастать", — добавляет он.
На текущей неделе из важных макроэкономических показателей по России будут опубликованы июньские данные по промышленному производству, индексу цен производителей, уровню безработицы и розничным продажам, напоминает Анна Зайцева из ГК "Финам".
Среди макроэкономической статистики по США и Европе на этой неделе следует проследить за публикацией данных по промышленному производству в Штатах, также интерес будут представлять показатели розничных продаж в США, добавляет она.
"Из важных событий текущей недели необходимо отметить заседание ЕЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос по ключевой процентной ставке, а также заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+", — также указывает аналитик.
С ее точки зрения, наиболее вероятным сценарием является консолидация валютной пары евро-рубль внутри диапазона 79,5-81,5 рубля.
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Комментарии
Рынки , Анна Зайцева , Юрий Кравченко , Антон Покатович , БКС Брокер , Открытие Брокер , Московская биржа , ЕЦБ
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