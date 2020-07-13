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ЦБ решил судьбу деноминации рубля 

Алиса Селезнёва и ещё 1 7 минут назад
Центробанк России не планирует проводить деноминацию рубля. Об этом со ссылкой на главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.
В России предложили провести деноминацию рубля
«Рамблер» писал, что ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию российской валюты в 100 раз. В качестве причин такого шага экономист назвал рост количества наличных средств на руках у граждан России, уход бизнеса в тень, а также то, что возвращение копейки поспособствует большему доверию к российской валюте.
«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет», — подчеркнула глава Центробанка России в ходе своего выступления в Совете Федерации.
Она также заверила, что россияне «всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках» и не планируется вводить ограничения.
Комментарии 53
Рынки , Видео , Личный счет , Экономика , Эльвира Набиуллина , Александр Разуваев , Совет Федерации , Центральный банк России , РИА Новости
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