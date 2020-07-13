«Рамблер» писал, что ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию российской валюты в 100 раз. В качестве причин такого шага экономист назвал рост количества наличных средств на руках у граждан России, уход бизнеса в тень, а также то, что возвращение копейки поспособствует большему доверию к российской валюте.

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет», — подчеркнула глава Центробанка России в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Она также заверила, что россияне «всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках» и не планируется вводить ограничения.