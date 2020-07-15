​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,6% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 728,16 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,3% и равнялся 1 213,17 пункта.

Рынок акций с утра продолжит отскок, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов

«Сегодня с утра оптимизм преобладает: американские фьючерсы подрастают чуть менее чем на процент. Выше 43 долларов за баррель торгуется нефть. Так что открытие нас ждет позитивное, и рост Индекса Мосбиржи мог бы составить около процента», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

По его словам, под угрозой продолжают оставаться акции нефтянки. Сегодня страны ОПЕК+ объявят о квотах добычи в августе. Базовый прогноз — увеличение производства нефти на 2 млн баррелей в сутки.