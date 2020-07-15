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Цена на золото держит уровень $1800 на рисках вокруг пандемии 

Прайм и ещё 3 27 минут назад
Цена на золото держит уровень $1800
Фото: РИА Новости
Цена на золото в среду утром немного снижается, но остается выше психологической отметки в 1800 долларов за тройскую унцию на фоне сохраняющихся рисков, связанных с пандемией, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,25%, или на 4,45 доллара — до 1808,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% — до 19,637 доллара за унцию.
Пандемия коронавируса продолжает влиять на мировые рынки. По данным ВОЗ на вторник, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 12,9 миллиона. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США уже неделю продолжают фиксировать около 60 тысяч новых случаев заболевания в сутки.
"Похоже, спрос на золото закрепился… в районе 1800 долларов. Инвесторы хеджируют риски по COVID-19, особенно после ужесточения карантина в Калифорнии", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).
Золото традиционно считается надежным активом, к которому инвесторы обращаются в случае усиления глобальных рисков. Пандемия коронавируса создает угрозу мировой экономике, негативно отражаясь на торговле, производстве, перевозках и спросе.
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Комментарии
Рынки , Психологическая отметка , Джеффри Хейли , Reuters
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