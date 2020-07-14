Рубль вырос к доллару и евро

Ещё
Далее:
Читайте также:
рамблер без рекламы
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
читайте рамблер без рекламы
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
14.07
$
70.7479
–0.4819
€
80.0937
–0.1752
ММВБ
14.07 00:00
$
71.0000
+0.3675
€
80.5275
+0.4750
Forex
14.07 10:00
$
71.1726
+0.3005
€
80.6345
+0.3120
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.01
$
71.20
€
80.51
€
73.25
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.00
€
79.10
Индексы и котировки
Brent
42.00
–0.66
Золото
1798.13
–0.18
РТС
1245.65
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1339
+0.0097
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
46 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
1
Все новости на карте
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара понизился на 4 копейки — до 70,93 рубля.
Курс евро упал на 2 копейки и составил 80,49 рубля.
Читать ещё •••
Видео дня. Работодатели оплатят электричество сотрудникам на «удаленке»
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро
Эксперт оценил прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году
«Норникель» не согласен с оценкой ущерба от ЧП в Норильске
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
читайте рамблер без рекламы
Читайте также
В РАН высказались о деноминации рубля
рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Европа готовит удар по российской промышленности
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Коронавирус заставил мир отказаться от кофе
рамблер без рекламы
Видео
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика
Другое
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании
Недвижимость
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет
Компании
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет
Другое
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки
Экономика
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение