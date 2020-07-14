​Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне»​ 

Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:03 мск потерял 0,96% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 740,33 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 1,34% и равнялся 1 217,9 пункта.

Во вторник утром внешний фон можно назвать нейтральным: слабо подрастают американские фьючерсы, но при этом более чем на 1,5% падает нефть, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов