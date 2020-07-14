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​Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне»​ 

Банки.ру 3 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне»​
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:03 мск потерял 0,96% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 740,33 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 1,34% и равнялся 1 217,9 пункта.
Во вторник утром внешний фон можно назвать нейтральным: слабо подрастают американские фьючерсы, но при этом более чем на 1,5% падает нефть, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
«Если внешний фон начнет улучшаться, то вполне возможен небольшой рост индекса Мосбиржи. Но будет вызван он лишь фиксацией прибыли по шортам, и присоединяться к нему очень рискованно. После нескольких неудачных попыток пробить верхнюю границу боковика 2 810 пунктов рублевый индикатор рынка с большой вероятностью пойдет попробовать на прочность нижнюю границу канала 2 700 пунктов», — комментирует эксперт.
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Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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