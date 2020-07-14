Старых цен не будет: экспорт газа установил антирекорд

Во втором квартале этого года поставки золота за рубеж впервые принесли России больше, чем продажа природного газа: всего на зарубежные рынки отечественные золотодобытчики отправили 65,4 тонны золота на $3,55 млрд Но даже несмотря на золотые котировки, близкие к историческим максимумам, компенсировать недополученные от экспорта газа доходы золото все равно не сможет.

Зарубежные поставки российского золота за два месяца весны — апрель и май — превысили экспорт газа за весь второй квартал, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России Федеральной Таможенной Службы (ФТС). По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, с которым побеседовало издание, такого не было как минимум с 1994 года.

Суммарно за апрель и май российские компании продали 65,4 тонны золота на $3,55 млрд По данным ФТС, за тот же период экспорт газа составил только $2,4 млрд,

а по предварительной оценке ЦБ, за весь второй квартал этого года зарубежные поставки голубого топлива принесли выручку в $3,5 млрд

В Банке России подсчитали, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт российского газа упал в 2,6 раза, причем в мае экспортная цена этого вида топлива упала ниже рентабельности — до $94,4 за тысячу кубометров, хотя в мае прошлого года она была почти в два раза выше.

Но до абсолютного антирекорда экспортные цены еще не добрались. Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова рассказала РБК, что самые низкие цены на отечественное топливо наблюдались в 1998 году — $67,6 за тысячу кубометров. Нефтяные котировки тогда тоже были гораздо хуже, чем сейчас: баррель нефти опустился до минимального за 45 лет уровня $12,72.

Старых цен не будет

Падение доходов от зарубежных поставок газа произошло сразу по нескольким причинам, пишет РБК. На это повлияла не только пандемия коронавируса: сказались переполненность газовых хранилищ и потепление. Напомним,

еще в конце прошлого года перед аномально теплой зимой страны ЕС — одни из главных потребителей российского газа — максимально заполнили свои газовые хранилища, поскольку было неясно, подпишут ли Россия и Украина новый транзитный договор.

Опрошенные РБК эксперты считают, что восстановить объемы поставок газа в этом году России не удастся. Так, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что в 2020-м экспорт российского газа в Европу упадет до 163 млрд кубометров. Для сравнения, в 2018-2019 годах аналогичные поставки составляли около 200 млрд кубометров.

При этом экспортная цена, по мнению эксперта, вернется на уровень начала 2000-х. «Мы ожидаем, что она составит около $120 за тысячу кубометров. Для сравнения, в 2006–2009 годах средняя экспортная цена была $294, а ниже $200 она опускалась только в 2016 году. Текущий уровень цен на европейском рынке скорее соответствует ценам первой половины 2000-х годов, когда средняя цена достигала $125 за тысячу кубометров», — сказал Мариниченко РБК.

Золото не спасет

Рост золотого экспорта, по мнению начальника центра разработки стратегий Газпромбанка, с которым беседовало РБК — это попытка Банка России, отказавшегося от покупки золота, поддержать российские компании и банки, ведь рост зарубежных поставок драгметалла приносит заметную валютную выручку.

Для сравнения, в апреле-мае прошлого года российские экспортеры золота продали его на $247 млн долларов — это почти в 14 раз меньше, чем за аналогичный период в этом году.

При этом именно сейчас для экспортеров золота сложились очень комфортные условия. Цены на желтый металл находятся у многолетних максимумов: сейчас он торгуется на уровне $1800 за тройскую унцию (31,1 грамма), а почти неделю назад стоил $1821 впервые с 2011 года.

Многие эксперты уверены, что цены на золото будут расти и дальше. Недавно в беседе с «Газетой.Ru» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что в этом году котировки установят исторический максимум, пробив отметку в $2000.

Есть и более смелые оценки: в Bank of America считают, что в течение ближайших полутора лет золото подорожает до $3000 за тройскую унцию.

Но даже при высоких ценах отбить потерю нефтегазовых доходов через повышение объема золотого экспорта не получится: по мнению Максима Худалова из АКРА, это позволит компенсировать их менее чем на 10%.