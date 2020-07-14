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Российский рынок акций снизился на неустойчивом внешнем фоне 

Прайм 4 часа назад
Российский рынок акций снизился
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций снизился во вторник по рублевому индексу Мосбиржи и долларовому индексу РТС на фоне стоимости нефти, которая большую часть торгов провела в минусе, и снижавшихся европейских площадок, следует из данных торгов.
Тем не менее, выход нефтяных котировок в плюс незадолго до закрытия торгов на Московской бирже позволил индексам существенно сократить потери. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально опускался до 2703,35 пункта, индекс РТС — до 1197,2 пункта. Индекс РТС падал ниже 1200 пунктов впервые с 15 июня.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снижался на 0,8%, до 2744,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,43%, до 1216,79 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.03 мск рос на 13 копеек — до 71,1 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 81,1 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,77% — до 43,05 доллара за баррель.
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Рынки , Московская биржа
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