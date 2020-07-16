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Курс доллара: рублю предсказали укрепление до 65 за доллар 

Deita.ru и ещё 1 2 часа назад
Рублю предсказали укрепление до 65 за доллар
Фото: РИА Новости
Позиции российского рубля имеют все шансы на укрепление. Об этом свидетельствуют данные обзора Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, сообщает ИА DEITA.RU.
По информации экспертов, курс рубля должны поддержать продажи валюты правительством России и размещение до триллиона рублей на рынке ОФЗ в третьем квартале текущего года.
Как отмечают аналитики, рубль имеет потенциал укрепиться до уровня 65 единиц за доллар. При этом, к концу года, по прогнозам Альфа-Банка, американская валюта окажется на уровне оценки в 67 рублей.
Представители банка связывают ожидаемый отскок в курсе доллара с «геополитической премией», которую должны получить инвесторы, вложившиеся в Россию до выборов президента США, назначенных на ноябрь.
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Рынки , Экономика , Валютные войны , Прогноз эксперта , Правительство РФ , Альфа-банк , РИА "Дейта" , Доллар
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