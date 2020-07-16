Рублю предсказали укрепление до 65 за доллар

Позиции российского рубля имеют все шансы на укрепление. Об этом свидетельствуют данные обзора Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка , сообщает ИА DEITA.RU.

По информации экспертов, курс рубля должны поддержать продажи валюты правительством России и размещение до триллиона рублей на рынке ОФЗ в третьем квартале текущего года.

Как отмечают аналитики, рубль имеет потенциал укрепиться до уровня 65 единиц за доллар. При этом, к концу года, по прогнозам Альфа-Банка, американская валюта окажется на уровне оценки в 67 рублей.

Представители банка связывают ожидаемый отскок в курсе доллара с «геополитической премией», которую должны получить инвесторы, вложившиеся в Россию до выборов президента США, назначенных на ноябрь.