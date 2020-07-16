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Российский рынок акций перешел к слабому росту по индексу Мосбиржи 

Прайм и ещё 14 2 часа назад
Российский рынок акций перешел к росту
Фото: Прайм
Российский рынок акций после утренней просадки перешел к слабому росту по индексу Мосбиржи, однако намного выше рынка поднимаются низколиквидные акции, не входящие в индекс, следует из данных торгов Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.54 мск рос на 0,1%, до 2750,6 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,1%, до 1218,09 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 17 копеек — до 71,16 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 81,17 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,64% — до 43,51 доллара за баррель.
В ЛИДЕРАХ НИЗКОЛИКВИДНЫЕ БУМАГИ
В четверг сильный рост показали низколиквидные бумаги "Белона", входящего в состав группы ММК с 2009 года (максимально поднимались на 27,2%). Также сильный рост показали префы "Объединенных машиностроительных заводов" (ОМЗ) — в ходе торгов максимально поднимались на 39,3%. Обе бумаги растут третий день подряд без новостей на повышенных оборотах торгов для компании.
Еще один взлет в четверг показали акции "Русгрэйнг холдинга", акции растут второй день подряд без новостей также на повышенных оборотах для компании, в ходе торгов максимально поднимались на 38%.
По мнению аналитика ГК "Финам" Алексея Калачева, рост этих акций происходит в отсутствие известных фундаментальных причин или доступной инвесторам значимой корпоративной информации. В силу этого можно предположить либо направленные действия инсайдера, которому известна информация, которая станет доступной широкому кругу инвесторов позже, либо то, что кто-то из биржевых игроков "разогревает" цену, чтобы продать свой пакет подороже, добавляет он.
По мнению Александра Осина из "Фридом Финанса", вероятно, инсайдеры после публикации производственных данных ММК вновь рассчитывают на выкуп у миноритариев бумаг "Белона".
Что касается бумаг ОМЗ, то аналитик полагает, что игроки рынка вполне могут приобретать бумаги, рассчитывая на повышение рентабельности компании. Например, в мае этого года ПАО "Ижорские заводы", входящее в ОМЗ, стало работать над изготовлением реактора для нефтеперерабатывающего комплекса ПАО "Татнефть". В апреле "ОМЗ-Спецсталь" (входит в группу ОМЗ) заключила договор с Балтийским заводом.
"Учитывая десятикратное сокращение долговой нагрузки при восстановлении компанией объема заказов на среднем уровне 2010-2018 годов, она, как представляется, способна кратно повысить рентабельность относительно своих средних показателей в 2010-2013 годах, когда она демонстрировала в среднем положительный финансовый результат и среднюю чистую маржу в 1,5%", — добавляет он.
Также в лидерах роста — акции "Фармсинтеза" (4,44%), ТГК-2 (3,3%) и депозитарные расписки "Эталона" (2,04%). Акции "Полюса" (+1,88%) растут на фоне публикации производственных результатов за первое полугодие.
В лидерах снижения — префы "Мечела" (-4,84%), акции "Распадской" (-1,63%), ОГК-2 (-1,62%).
ПРОГНОЗЫ
По мнению Осина из "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи до конца дня будет находиться в диапазоне 2715-2780 пунктов.
Аналитики Альфа-банка ожидают, что нервозность на российском рынке акций сегодня усилится. Российский рынок акций в четверг будет следовать за азиатскими рынками на фоне ослабления аппетита к риску из-за напряженности между США и Китаем и роста опасений по поводу нового всплеска пандемии и вытекающих из этого экономических последствиях, полагают они.
Санкционный риск также сдерживает потенциал роста российского рынка акций и курса рубля, хотя вероятность новых санкций США накануне летнего сезона отпусков маловероятна", — добавляют аналитики.
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Комментарии
Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Александр Осин , Татнефть , Объединенные машиностроительные заводы , Балтийский завод , Распадская , ОГК-2 , Мечел , Московская биржа , фармсинтез , ТГК-2 , Альфа-банк
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