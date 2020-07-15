Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.86
$
70.90
81.01
81.23
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.80
80.31
Индексы и котировки Brent
43.20
–0.12 Золото
1808.66
+0.01 РТС
1216.79
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.07
1.1431
+0.0196
30.06
1.1234
12.07
03.07
19.06

Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 1 3 часа назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара понизился на 11 копеек — до 70,76 рубля.
Курс евро упал на две копейки и составил 80,73 рубля.
Видео дня. Банки ужесточили требования к заемщикам
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне останутся без Pay Pal
Россияне останутся без Pay Pal
В Москве начался ипотечный бум
В Москве начался ипотечный бум
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Россияне согласились остаться без копейки
00:36
Россияне согласились остаться без копейки
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение