Рубль растет к доллару и евро

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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара понизился на 11 копеек — до 70,76 рубля.

Курс евро упал на две копейки и составил 80,73 рубля.