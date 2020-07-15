Рубль растет к доллару и евро

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19.06
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 1
3 часа назад
Фото:
Reuters
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Все новости на карте
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара понизился на 11 копеек — до 70,76 рубля.
Курс евро упал на две копейки и составил 80,73 рубля.
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