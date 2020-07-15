Американская нефть столкнулась с новым врагом 

Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.

Компании столкнулись с тем, что крупнейшие кредитные организации США не дают им займы, причем ситуация, отмечает издание, отчетливо напоминает сговор.

Причиной такой политики может быть давление экологических организаций, поскольку Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo начали один за другим работать над тем, что снизить капитал для энергетического сектора США. В том числе они намерены полностью остановить кредитование для проектов бурения в Арктике и добычи угля.

До этого, еще в январе, крупнейшая в мире инвестиционная фирма BlackRock объявила, что намерена прекратить инвестиции в компании, которые получают от угля более четверти доходов

Таким образом, констатирует WSJ, американские регулирующие органы должны заинтересоваться действиями банков на предмет нарушения законодательства. Иначе критически важный сектор экономики США может получить тяжелый удар.

В последние месяцы нефтегазовые компании США столкнулись с беспрецедентными проблемами. Рекордное сокращение количества новых буровых установок не позволит им быстро восстановить добычу даже в случае повышения цен, и на этом фоне многие компании оказались не в состоянии обслуживать взятые кредиты или добиться их реструктурирования.

Серьезным ударом также стало закрытие нефтепровода Dakota Access из-за нарушения требований экологического законодательства. Это единственный способ доставки нефти с месторождения Баккен в Северной Дакоте, одного из главных источников углеводородов из сланца в США.