Россия настаивает на строгом выполнении сделки ОПЕК+ 

Министерство энергетики России настаивает, чтобы условия сделки ОПЕК+ было полностью выполнены всеми участниками. Об этом заявил министр Александр Новак, цитирует ТАСС.
Новак, выступая перед началом видеозаседания мониторингового комитета ОПЕК+, подчеркнул, что новый этап реализации не снимает со стран-участниц ответственности по компенсации несокращенных в мае — июне объемов.
"Особое значение в этом контексте приобретает строгое соблюдение достигнутых договоренностей между странами — участницами ОПЕК+", — отметил он.
Также Новак добавил, что РФ поддерживает ослабление объемов сокращения добычи в ОПЕК+ в августе до 7,7 млн баррелей в сутки. По его мнению, такое незначительное сокращение соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволят избежать волатильности.