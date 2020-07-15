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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
Фото: depositphotos.com
Совместный мониторинговый комитет ОПЕК+ на уровне министров договорился ослабить максимальные квоты, действовавшие в течение трех месяцев, и увеличить добычу нефти. Об этом на пресс-конференции после заседания заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, передает ТАСС.
Также согласовано ужесточение квот для ряда стран, которые не выполнили параметры соглашения в предыдущие месяцы. В результате общий уровень снижения добычи окажется несколько больше, чем предполагалось.
Вместо прописанных в договоре 7,7 миллиона баррелей (в настоящее время — 9,7 миллиона) снижение составит 8,2 миллиона, указал без Сальман. При этом он добавил, что цифры утверждены пока без учета проблем с исполнением сделки в июне.
Еще до встречи саудовский министр подтвердил, что объем экспорта королевства, несмотря на увеличение добычи сохранится. Избыток страна пустит на собственные нужды. В свою очередь министр энергетики России Александр Новак предположил, что предложение на рынке нефти в августе в целом не изменится, поскольку другие производители поступят таким же образом и постараются реализовать сырье на внутреннем рынке.
Предполагается, что новый уровень ограничений будет действовать до конца года, а затем, вплоть до мая 2022 года, совокупные квоты опустятся до 5,8 миллиона баррелей.
Решение было ожидаемым, поэтому нефтяные котировки почти не изменились. По состоянию на 18:35 стоимость марки Brent равна 43,23 доллара за баррель, а WTI — 40,61 доллара.
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Рынки , Экономика , Александр Новак , ИТАР-ТАСС
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