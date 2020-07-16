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До какого уровня может подняться курс рубля к осени 

Российская Газета 22 минуты назад
Что ждет рубль к осени
Фото: ТАСС
Потенциал укрепления рубля в III квартале будет зависеть от состояния капитального счета. Теоретически в ближайшие месяцы российская валюта способна заметно укрепиться, считают аналитики "Альфа-банка" Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Во-первых, дивидендные выплаты, как ожидается, будут меньше, чем годом ранее, что говорит о снижении рисков давления на курс рубля, отмечают они. Во-вторых, Минфин через Банк России продолжает продавать валюту на рынке — в июле, как ожидается, будет продано примерно 1,5 млрд долларов, и можно ожидать, что продажи продолжатся, по крайне мере, в августе-сентябре, рассчитывают Орлова и Киюцевская.
Наконец, большая возможность притока капитала связана с ростом размещений на российском долговом рынке — рост потребности Минфина в заимствованиях может привлечь больше иностранных инвесторов, особенно если они улучшат отношение к развивающимся рынкам.
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года — потенциально до уровня 65 рублей за доллар. При этом к концу года курс российской валюты может составить 67 рублей за доллар, так как геополитическая премия за риск инвестиций в Россию может увеличиться после ноября 2020 года (когда состоятся президентские выборы в США). Текущее беспокойство рынка по поводу санкционных рисков является первой ласточкой того, что эта тема может опять вернуться на рынок, считают Орлова и Киюцевская.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Наталия Орлова , Минфин , Центральный банк России , Альфа-банк
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