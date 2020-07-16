Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.00
$
70.90
81.00
81.25
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
43.49
–0.05 Золото
1807.67
–0.04 РТС
1216.79
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.07
1.1405
+0.0154
01.07
1.1251
13.07
05.07
21.06

Биржи Азии снижаются на опасениях по пандемии и геополитических рисках 

Прайм 1 час назад
Биржи Азии снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, свидетельствуют данные бирж. Новый виток напряженности в отношениях США и КНР и пандемия коронавируса перевешивают сильную статистику по экономике Китая.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,41% — до 3314,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,31%, до 2232,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,17%, до 25183,08 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,76% — до 22771,92 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,59%, до 2188,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,92%, до 5997 пунктов.
Азиатские трейдеры склонны к осторожности из-за усиления напряженности между США и Китаем. В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.
Кроме того, продолжение пандемии коронавируса по-прежнему беспокоит инвесторов, ставя под сомнение перспективы мировой экономики. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения, число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 13 миллионов.
"Рост финансовых рынков ограничен заметным ростом случаев заражения коронавирусом и напряженностью между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако снижение сдержано очень низкими процентными ставками и хорошим прогнозом по экономике Китая", — сказал агентству Рейтер старший макроэкономический стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масаюки Кичикава (Masayuki Kichikawa).
Согласно официальным данным, ВВП Китая во втором квартале 2020 года вырос на 3,2% после резкого падения в первом квартале (на 6,8%). Аналитики ожидали увеличения только на 2,5%.
Видео дня. Зарплаты выросли в России на 3-4% за первое полугодие
Прайм: последние новости
Нефть дешевеет на ожиданиях по добыче ОПЕК+ Нефть дешевеет на ожиданиях по добыче ОПЕК+ Рубль немного повышается к доллару, но ушел в минус к евро в начале дня Рубль немного повышается к доллару, но ушел в минус к евро в начале дня Рубль умеренно снижается к доллару и евро, сократив большую часть дневных потерь Рубль умеренно снижается к доллару и евро, сократив большую часть дневных потерь
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Новые счетчики: к чему готовиться 1 июля
Новые счетчики: к чему готовиться 1 июля
Пенсию повысят по максимальному показателю
Пенсию повысят по максимальному показателю
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
00:35
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение