71,2 рубля составил доллар на открытии торгов

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,3%, до 71,2 рубля, курс евро — на 0,2%, до 81,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:03 мск курс доллара находился на уровне 71,31 рубля (+0,45%), евро увеличивался до 81,31 рубля (+0,4%).

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,55% — до $43,55 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,85% и торговалась на уровне $41,05 за баррель.

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,23% и составил 2741,68 пункта, а индекс РТС — на 0,21%, до 1216,67 пункта.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,14%, до 2743,96 пункта, РТС находился на уровне 1212,62 пункта (-0,54%).