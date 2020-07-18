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Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть 

Газета.Ru и ещё 4 26 минут назад
Китай рушит нефтяной рынок
Фото: Reuters
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело бы к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.
Около 1 млн баррелей отправились к покупателям, которые, как правило, приобретают энергоносители на Ближнем Востоке или в Африке.
Как отмечает агентство, Китай не планировал стать региональным поставщиком нефти. Запуск торговли фьючерсами через Шанхайскую международную энергетическую биржу был нужен для популяризации юани.
Продажа нефти крупнейшим в мире импортером указывает на крайнюю хрупкость восстановления спроса на энергоносители, пишет Bloomberg.
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