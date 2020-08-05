Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.38
$
73.59
86.60
86.85
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
44.72
+0.20 Золото
2036.23
+0.13 РТС
1257.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.08
1.1818
+0.0291
21.07
1.1527
02.08
24.07
10.07

Курс доллара: Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа 

RT на русском и ещё 6 52 минуты назад
Рубль дорожает
Фото: ТАСС
На открытии торгов в среду, 5 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 23 копейки — до 73,33 рубля.
Курс евро снизился на 16 копеек и составил 86,60 рубля.
Видео дня. Российские банки в июне выдали рекордный объем ипотеки
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил перспективы курса доллара в августе Эксперт оценил перспективы курса доллара в августе Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро
Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Квартиры в Москве начали дорожать
Квартиры в Москве начали дорожать
Участковые полиции получат жилье от муниципалитета
Участковые полиции получат жилье от муниципалитета
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение