Рубль дорожает

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Курс доллара: Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа
RT на русском
и
ещё 6
52 минуты назад
Фото:
ТАСС
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На открытии торгов в среду, 5 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 23 копейки — до 73,33 рубля.
Курс евро снизился на 16 копеек и составил 86,60 рубля.
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