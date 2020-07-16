В России нашли способ снизить цены на бензин

С целью снижения биржевых цен на бензин решено увеличить минимальные объемы продаж топлива: бензина до 11%, дизтоплива до 7,5%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства энергетики РФ. Решение экспертами ведомства принималось при участии специалистов Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Отмечается, что принятая мера позволит если не удешевить бензин для конечного потребителя, то обойтись заморозкой цен на него. При этом авторы инициативы допустили, что в будущем обязательные объемы продаж топлива могут быть увеличены.
Кроме того, в сообщении сказано, что продавать нефтепродукты на бирже обяжут всех нефтепереработчиков, а не только крупных игроков рынка, как было раньше. Тех, кто попытается проигнорировать требование, будут привлекать к ответственности.
В ближайшее время совместное решение экспертов Минэнерго и ФАС будет оформлено в приказ. Отмечается, что обе стороны также скорректировали общую позицию по поводу отмены запрета на импорт топлива, который действует с мая этого года. Однако, о чем именно они поставили в известность членов правительства РФ пока не известно.
Последний раз, как отмечал «Рамблер», об удешевлении бензина сообщалось в мае этого года. Топливо упало в цене в среднем на 4 копейки по стране. Эксперты тогда заявили, что это случилось по причине падения спроса на горючее на фоне угрозы распространения коронавируса.