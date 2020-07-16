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В России попытаются снизить цены на бензин 

Павел Тиунов и ещё 4 1 час назад
В России нашли способ снизить цены на бензин
Фото: depositphotos.com
С целью снижения биржевых цен на бензин решено увеличить минимальные объемы продаж топлива: бензина до 11%, дизтоплива до 7,5%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства энергетики РФ. Решение экспертами ведомства принималось при участии специалистов Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Цена на бензин в России побила исторический рекорд
Отмечается, что принятая мера позволит если не удешевить бензин для конечного потребителя, то обойтись заморозкой цен на него. При этом авторы инициативы допустили, что в будущем обязательные объемы продаж топлива могут быть увеличены.
Кроме того, в сообщении сказано, что продавать нефтепродукты на бирже обяжут всех нефтепереработчиков, а не только крупных игроков рынка, как было раньше. Тех, кто попытается проигнорировать требование, будут привлекать к ответственности.
В ближайшее время совместное решение экспертов Минэнерго и ФАС будет оформлено в приказ. Отмечается, что обе стороны также скорректировали общую позицию по поводу отмены запрета на импорт топлива, который действует с мая этого года. Однако, о чем именно они поставили в известность членов правительства РФ пока не известно.
Последний раз, как отмечал «Рамблер», об удешевлении бензина сообщалось в мае этого года. Топливо упало в цене в среднем на 4 копейки по стране. Эксперты тогда заявили, что это случилось по причине падения спроса на горючее на фоне угрозы распространения коронавируса.
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Рынки , Экономика , Правительство РФ , ФАС , Минэнерго
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