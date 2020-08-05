Российский рынок акций растет на дорогой нефти 

Российский рынок акций растет в направлении психологически значимых уровней 3000 пунктов по индексу Мосбиржи и 1300 пунктов по РТС.

Компенсация нефтяными котировками провала с начала марта толкнула вверх стоимость российских активов. Динамика западных фондовых индексов также этому помогает.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.13 мск повышался на 1,6%, до 2988 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 2,6%, до 1292 пунктов.

ОПИРАЯСЬ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российский фондовый рынок в середине недели растет, отыгрывая позитивные внешние сигналы, главным из которых стала динамика нефтяных цен.

Цена барреля сорта Brent растет на 3%, до 45,74 доллара. Таким образом, нефть отыграла все потери с 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+, превысив отметку в 45,27 доллара за баррель. Поддержка приходит от данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США упали за минувшую неделю на 8,6 миллиона баррелей.

Западноевропейские биржевые индексы днем растут на 0,8-1%. Американские фондовые фьючерсы при этом прибавляют 0,3-0,7%.

Поддержку рынкам оказала статистика по еврозоне, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Так, индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в июле, по окончательной оценке, вырос до 54,9 пункта при прогнозе в 54,8 пункта. В июне показатель составил 48,5 пункта. Организация отмечала, что июльское значение стало максимальным с июня 2018 года. Кроме того, показатель стабильно находится выше 50 пунктов с февраля текущего года, что свидетельствует об экономическом росте.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста цены на российской площадке — акции "Полюса" (+4,1%), "Новатэка" (+2,8%), "Газпрома" (+2,5%), Polymetal (+2,7%) и "Русала" (+2,4%).

Продолжают снижаться бумаги "Аэрофлота" (-1%) на фоне сегодняшнего обсуждения советом директоров авиаперевозчика увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Главный фактор снижения связан с ожиданиями допэмиссии акций, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"На таком фоне новость о возможном вмешательстве ФАС в тарифную политику авиакомпании, безусловно, не добавляет оптимизма игрокам рынка", — добавляет он.

Ранее в прессе появлялась информация о допэмиссии в размере 80 миллиардов рублей при текущей капитализации авиакомпании в 90 миллиардов, отмечает Андрей Русецкий из компании БКС.

"Это основной фактор, который давит на котировки бумаг. Фактически котировки "Аэрофлота" будут держаться вокруг цены допэмиссии весь период размещения, так как объем предложения удовлетворит любого инвестора", — добавил он.

Также дешевеют акции ВТБ (-4,5%), ГДР "Ленты" (-1,5%), акции Petropavlovsk (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс РТС после преодоления промежуточного сопротивления 1283 пункта нацелился на пятимесячный максимум 1306 пунктов. При сохранении благоприятного внешнего фона российские фондовые индикаторы способны преодолеть данные сопротивления уже в ближайшие сессии", — оценил эксперт.

Риски по-прежнему связаны тактикой игроков, которые продолжают сравнительно активно вкладываться в бумаги, имеющих репутацию "защитных", считает Александр Осин из "Фридом финанс".

"Шансы повышения цен акций по итогам среды преобладают, но оценочные краткосрочные показатели волатильности уже ограничивают потенциал повышения рынка от текущих уровней. Целевой диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2935-2985 пунктов", — оценил он.