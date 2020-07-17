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Нефть дешевеет на опасениях по спросу 

Прайм 4 часа назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются, трейдеры обеспокоены перспективами по спросу на сырье на фоне ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% — до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22% — до 40,66 доллара за баррель.
Как сообщили ранее СМИ, в США зафиксировали рекордные 75 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. При этом число выявленных случаев заражения в Индии превысило 1 миллион. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 13,3 миллиона случаев заражения. Трейдеры опасаются, что ситуация с коронавирусом может негативно отразиться на восстановлении мировой экономики, что скажется и на спросе на сырье.
Рынки также оценивают меры ОПЕК+ по балансу спроса и предложения на рынке. По итогам заседания комитета министров по мониторингу сделки ОПЕК+, было согласовано снижение объемов сокращения добычи нефти в августе до 7,7 миллиона баррелей с 9,7 миллиона баррелей в мае-июле.
При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ с августа с учетом обязательств по компенсации со стороны "двоечников" альянса, по текущей оценке, должно составить около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки.
"Они принимают такие меры предосторожности. Это дает рынку уверенность в том, что ОПЕК+ достаточно пристально следит за ситуацией… Проблема рынка сейчас в том, что цены установились на том уровне, когда мы обеспокоены возвращением поставок США", — цитирует агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
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Рынки , Reuters
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