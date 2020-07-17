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​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 760,28 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,48% и равнялся 1 214,06 пункта.
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг, вопреки пессимизму за рубежом, незначительно выросли, традиционно оставаясь в рамках диапазонов 2 700—2 835 пунктов и 1 200—1 250 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«Уже можно с высокой долей уверенности говорить о том, что неделю индикаторы также завершат не прерывая бокового движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2 700—2 800 пунктов», — комментирует эксперт.
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Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
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