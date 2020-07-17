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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов в пятницу, 17 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара увеличился на 9 копеек — до 71,62 рубля.
Курс евро вырос на 7 копеек и составил 81,65 рубля.
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