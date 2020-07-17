Рубль ускорил падение

Рубль перед выходными усиливает падение на фоне негативной динамики рынка нефти: доллар тестирует психологически значимый уровень сопротивления 72 рубля, а евро торгуется дороже 82 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.03 мск повышался на 43 копейки — до 71,96 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 82,18 рубля. Ранее в ходе торгов доллар поднимался до 72 рублей, а евро до 82,275 рубля — максимумов с 7 июля и 4 мая соответственно.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,8% — до 43,02 доллара за баррель.