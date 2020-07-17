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Рубль ускоряет падение перед выходными: доллар уже по 72 рубля, евро дороже 82 рублей 

Прайм и ещё 17 49 минут назад
Рубль ускорил падение
Фото: РИА Новости
Рубль перед выходными усиливает падение на фоне негативной динамики рынка нефти: доллар тестирует психологически значимый уровень сопротивления 72 рубля, а евро торгуется дороже 82 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.03 мск повышался на 43 копейки — до 71,96 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 82,18 рубля. Ранее в ходе торгов доллар поднимался до 72 рублей, а евро до 82,275 рубля — максимумов с 7 июля и 4 мая соответственно.
Нефть марки Brent дешевеет на 0,8% — до 43,02 доллара за баррель.
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Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Московская биржа
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