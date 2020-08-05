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Курс доллара: курсу рубля предсказали новое ослабление 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Курсу рубля предсказали новое ослабление
Фото: ТАСС
Наблюдаемое с начала июня ослабление рубля как к доллару, так и евро, несмотря на относительно высокие цены на нефть, — следствие снятия карантинных ограничений в России. Это приводит к восстановлению экономической активности в России и импорта товаров и частично услуг, говорится в обзоре аналитиков "Райффайзенбанка".
По их оценкам, товарный импорт в III квартале будет на 12 млрд долларов (или на 25%) выше, чем во II квартале, что существенно больше объема валюты, продаваемой Банком России. Также многие компании продолжают выплачивать дивиденды, в том числе отложенные в период карантина (по оценкам аналитиков "Райффайзенбанка", общие выплаты в адрес нерезидентов в III квартале составят 14 млрд долларов, что на 36% меньше год к году и лишь на 12% меньше квартал к кварталу).
Исходя из текущих цены нефти (43 доллара за баррель Brent) и курса рубля, сальдо счета текущих операций в III квартале вновь окажется вблизи нуля (против 10,5 млрд долларов в III квартале прошлого года) из-за падения физических объемов экспорта нефти и газа — это нивелирует большую часть роста цен на углеводороды.
Такая ситуация создает предпосылки для ослабления рубля, говорится в обзоре. Продажи валюты Банком России не смогут компенсировать отток капитала частным сектором, в то время как приток иностранных инвестиций в ОФЗ близок к нулю.
По этим причинам при сохранении текущих цен на нефть/газ (и объемов экспорта) стоит ожидать дальнейшего ослабления курса рубля (в район 75 рублей за доллар), прогнозируют аналитики "Райффайзенбанка". Кроме того, могут реализоваться "хвостовые" риски в виде падения потребления углеводородов из-за второй волны COVID-19, добавляют они.
Первая половина августа может быть позитивной для рубля на фоне ощутимого ослабления в конце июля, говорится в аналитическом обзоре банка "Санкт-Петербург". Но в последствии фундаментальные факторы, а именно сезонное сокращения притока валюты по текущему счету платежного баланса и снижение операций Минфина на валютном рынке (до 80-90 млрд рублей) начнут подталкивать курс к 75 рублям за доллар и выше, прогнозируется в обзоре. Тем не менее, на этой неделе на фоне позитива для рисковых активов, к которым относится и рубль, скорее всего, можно будет увидеть краткосрочное восстановление котировок, однако вряд ли им удастся преодолеть уровни в 72 рубля за доллар, считают аналитики банка.
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Рынки , Райффайзенбанк Австрия , Банк "Санкт-Петербург" , Минфин , Центральный банк России , Доллар
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