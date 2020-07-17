Количество отзывов лицензий у кредитных организаций с начала года сократилось практически втрое, сообщили NEWS.ru в Банке России. С 1 января по 15 июля ЦБ лишил лицензии пять банков, в то время как за аналогичный период 2019-го — 16. Эксперты объясняют позитивную статистику техническими моментами, а вовсе не улучшением финансового состояния кредитных организаций. Поэтому в следующем году потери банковской системы могут вырасти.

По итогам 2020 года число лицензий, отозванных у российских кредитных организаций, может сократиться на фоне пандемии COVID-19 и режима самоизоляции, считают эксперты. По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, разрешения на банковскую деятельность в текущем году могут лишиться не более 15 кредитных организаций. Ранее такой же экспертный прогноз представили РИА Новости. По информации ЦБ РФ, за весь 2019 год лицензии были отозваны у 28 банков.

Людмила Кожекина:

В начале года «Эксперт РА» прогнозировал, что в 2020-м лицензии будут отозваны у 20-25 банков, преимущественно за пределами топ-100, в связи с низким качеством активов и вовлечённостью в проведение сомнительных операций. Также не менее 10 банков покинут рынок в связи с присоединением. Однако в условиях пандемии количество отозванных лицензий, вероятно, не превысит 15, поскольку Банк России приостанавливал на время карантина проведение выездных проверок. Кроме того, ряд кредитных организаций, скорее всего, перенесёт сроки объединения банков в рамках группы на следующий год.

В этой связи эксперт ожидает ускорения темпов отзыва лицензий в 2021-м по сравнению с 2019-2020 годами, как из-за переноса этих отзывов у ряда банков с текущего года, так и в связи с ухудшением финансового положения кредитных организаций из-за кризиса.

В рейтинговом агентстве НКР в начале года ожидали, что в 2020-м рынок могут покинуть 25-30 кредитных организаций. Однако теперь там полагают, что число отозванных лицензий будет ниже первоначального прогноза.

Старший управляющий директор НКР Александр Проклов пояснил, что помимо прекращения выездных проверок и перехода значительной части сотрудников ЦБ на дистанционную работу, на снижении числа отзывов сказывается введение на период до октября текущего года важных регуляторных послаблений. К их числу относятся возможность для банков не ухудшать оценку качества обслуживания долга и финансового положения замщиков, пострадавших от пандемии. При этом по мере возобновления процесса расчистки банковского сектора его будут покидать в основном малые и средние кредитные организации, считает эксперт.

Александр Проклов:

Хотя в настоящее время банковский сектор функционирует достаточно стабильно, в среднесрочной перспективе на его устойчивости будет сказываться необходимость признания проблемных активов, которые стали таковыми в период пандемии. Прежде всего, речь идёт об организациях из пострадавших отраслей экономики, по кредитам которым будет необходимо создавать дополнительные резервы.

К концу этого года количество российских банков уменьшится, уверена аналитик ГК «ФИНАМ» Наталья Малых . Причём это произойдёт не только по инициативе ЦБ, но и добровольно:

Второй квартал не индикативен, так как у регуляторов, по сути, не было физической возможности для проверок, но к концу года консолидация отрасли может ускориться, в том числе за счёт банков, которые сами решат сдать лицензии. Наиболее уязвимы те, кто не успел развить дистанционное обслуживание до кризиса, а также мелкие игроки, которым не хватает эффекта масштаба, чтобы оставаться рентабельными во время кризиса.

Не в пользу слабых

Пандемия и режим самоизоляции хоть и отодвинули «час расплаты» для самых ненадёжных кредитных организаций, но при этом добавили проблем всем участникам данного сектора. Особенно это касается небольших банков.

По словам управляющего директора — руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армена Даллакяна, основным эффектом кризиса станет то, что крупные, сильные банки в целом сохранят свои конкурентные преимущества, а слабые станут ещё слабее:

В зоне риска находятся небольшие банки за пределами первой сотни, банки, специализирующихся на кредитовании МСБ и населения, имеющие недостаточный запас по капиталу. Соответственно, множество маленьких кредитных организаций уйдет с рынка в ближайшие несколько лет, и концентрация банковского сектора вырастет.

Ухудшение качества активов и снижение доходов на фоне стагнации кредитования затронет в той или иной степени все банки, но критическое ухудшение финансовой устойчивости произойдет у тех кредитных организаций, которые не имеют достаточного запаса прочности и ещё до пандемии коронавируса накопили на балансе существенный объём проблемных активов, отмечает Людмила Кожекина.

Под наибольшим давлением окажутся моноспециализированные банки — гарантийные, розничные, специализирующиеся на кредитовании строительной отрасли и арендного бизнеса. А также банки с низким буфером капитала, слабым запасом ликвидности, низким уровнем операционной эффективности и недостаточно консервативно формировавшие резервы в прошлые периоды, — пояснила эксперт.

Общее число финансовых организаций в стране продолжит сокращаться, отмечает первый вице-президент общественной организации «Опоры России» Павел Сигал . По его словам, отзывы лицензий в этом году могут остаться на уровне прошлого года, но вырастет количество банков, которые добровольно покинут рынок:

К уходу кредитных организаций приведут сложности в экономике РФ вследствие пандемии: сокращение доходов населения, падение оборотов малого и среднего бизнеса, в результате чего снизится и прибыль банков. Однако к негативным последствиям в финансовой системе это не приведёт благодаря действиям регулятора. Банковская система в РФ значительно лучше подготовлена к кризису, чем в 2008 или 2014 годах.

По словам эксперта, консолидация банковского рынка — скорее, положительная тенденция, поскольку на нём останутся самые устойчивые и крупные организации.

С этим не согласен директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков . Он считает, что чем больше конкуренция, тем лучше потребителю. Сейчас конкуренция снижается, и в результате возрастают различные банковские комиссии, потому что клиенту некуда деваться, сетует экономист:

Отзывы лицензий бьют в том числе по населению. У нас сейчас страхуются вклады в размере 1,4 млн рублей — это около $20 тысяч. Когда эта норма вводилась, в американской валюте эта сумма равнялась $40 тысячам. То есть размер страховки снизился в два раза. Не редки случаи, когда люди теряют деньги из-за отзывов лицензии, потому что имели в банке больше 1,4 млн рублей. Страховка от этого только одна — распределить деньги по разным кредитным организациям.

Невозвратные кредиты

В ЦБ РФ пока не видят повода для беспокойства за банковскую систему. Как сообщила на днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина , в июне корпоративные кредиты выросли на 0,5%, что сопоставимо с данными прошлого года — 0,4%. При этом с начала 2020-го рост составил 3,8% против 2,3% в 2019-м. Кредиты малому бизнесу за пять месяцев выросли на 6,4%, сообщила глава ЦБ. При этом она признала, что в этом росте есть и элемент вынужденности, когда предприятия на фоне снижения выручки берут больше займов.

Розничные кредиты в июне прибавили 1% после небольшого роста в мае на 0,2% и апрельского сокращения на 0,7%. Суммарно за первую половину 2020 года кредиты гражданам увеличились на 4,1%. Это заметно ниже, чем в первом полугодии прошлого года — тогда было 9,7%. Но тогда были повышенные темпы прироста потребительского кредитования, отметила Эльвира Набиуллина.

Рост потребкредитования объясняется тем, что банковскую систему серьёзно поддержали меры по компенсации последствий пандемии: льготные кредиты на выплату зарплат для бизнеса, снижение ипотечной ставки и программа выдачи займов под 6,5% на покупку жилья, отмечает Павел Сигал.

Однозначно, от этого выиграли все — и банки, и население, и бизнес. Полученные средства по низким ставкам позволили малому и среднему бизнесу сохранить рабочие места, а граждане получили возможность покупки недвижимости в кредит по очень низким ставкам, — подчеркнул эксперт.

Потребительское кредитование немного выросло, но непонятно, как люди будут отдавать эти займы, предупреждает Василий Солодков. По его словам, в дальнейшем можно ждать и отзывов лицензий, и их добровольной сдачи банками, которые не видят возможностей своего развития.

Мы пока ещё не понимаем, насколько пострадала банковская система. Количество плохих долгов выросло, есть риск увеличения процента невозврата кредитов. Думаю, что в ближайшие месяцы станет ясно, что происходит с банковским сектором, и картина будет не такая оптимистичная, — отметил экономист.

Состояние банковского сектора в целом остаётся стабильным, несмотря на сильный экономический шок из-за пандемии и снижение цен на нефть, считает Армен Даллакян

Ключевой риск для системы — ухудшение качества займов, особенно для МСБ и потребкредитов. В статистике сильного ухудшения кредитных портфелей пока не видно из-за их масштабной реструктуризации за последние несколько месяцев. К концу года многие из реструктурированных займов, вероятно, станут просроченными, так как быстрого восстановления экономики вряд ли стоит ожидать, — предупреждает эксперт.

Рентабельность банков снижается на фоне роста резервирования, снижения комиссий, которое особенно остро проявилось во время карантинных мер из-за падения объёма транзакций, предупреждает Наталья Малых. Она также ожидает постепенного увеличения просрочки по кредитам во втором полугодии. Наращивать кредитный портфель сейчас также сложно. До кризиса уже была высокая конкуренция, и недавно пул качественных заёмщиков сузился ещё сильнее. Правительство предложило субсидировать часть процентной ставки, но банки опасаются невозврата кредита, и доля отказов выросла, отмечает аналитик.

По её словам, условия для населения также ухудшились, так как банки активно ищут резервы для экономии. Ставки по вкладам упали и сделали их менее доходными, также власти объявили о новом предстоящем налоге на процентный доход с депозитов. Есть тенденция к увеличению платы по картам и переводам, да и условия по программам лояльности становятся менее привлекательными, посетовала эксперт.