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Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 7,37 млн баррелей 

ТАСС и ещё 6 3 часа назад
Запасы нефти в США за неделю уменьшились
Фото: Reuters
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю упали на 7,373 млн баррелей и на 31 июля 2020 года составили 518,596 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов на 3,35 млн баррелей.
На 17:50 мск стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне находилась на уровне $46,12 за баррель, что на 3,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов, а нефть сорта WTI поднялась на 4,12% — до $43,42 за баррель.
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Рынки , Bloomberg
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