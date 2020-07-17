Три последствия для инвесторов «Норникеля»

В 2020 году стало известно о трёх происшествиях на объектах Норильского никеля за три недели: 29 мая 2020 года произошел разлив 21 тыс. тонн дизтоплива в Норильске, 28 июня 2020 выяснилось, что на фабрике в Норильске происходил сброс оборотной воды в тундру, 13 июля 2020 произошел разлив 44 тонн авиатоплива на Таймыре.

Мы рассмотрели три главных последствия экологических происшествий для акционеров Норникеля: экономический ущерб, обострение конфликта с Русалом и повышенное внимание к экологии на Норникеле.

Экономический ущерб

По нашим расчётам, выручка Норникеля по итогам 2020 года составит 1 трлн рублей. При этом штрафы и ущерб за аварии составят 80-170 млрд рублей. Без учёта аварии мы прогнозировали, что компания направит на дивиденды 400 млрд рублей. Из-за аварии дивиденды снизятся до 230-320 млрд рублей, или 1450-2025 рублей на акцию. Дивидендная доходность составит 8-11%.

6 июля 2020 года был объявлен размер ущерба за первое происшествие, который составил около 147 млрд руб. Однако, Норникель намерен обжаловать размер ущерба, так как не согласен с формулой его расчёта и использованием максимального коэффициента, равного 5, на который умножался вычисленный ущерб. Этот коэффициент учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при отсутствии мер по ликвидации происшествия. Сам Норникель утверждает, что немедленно сообщил об инциденте правительству и начал ликвидацию ущерба. Сейчас нет риска увеличения суммы ущерба, но есть вероятность её уменьшения в несколько раз.

Также Норникель потратит 10 млрд рублей на ликвидацию последствий аварии (около 6 млрд уже потрачены на данный момент), а также потратит около 13 млрд рублей за следующие 2 года на проверку других своих объектов.

По поводу сброса стоков в тундру Норникель сообщал, что результаты проб воды, отобранной 28 июня из пруда-отстойника ТОФ, показывают, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде. В этом случае компания вынуждена будет заплатить штраф в районе нескольких сотен тысяч рублей, что не идет в сравнение со штрафом за разлив нефти и выручкой компании.

Ущерб за разлив 44 тонн авиатоплива мы рассчитываем исходя из максимального размера ущерба из-за разлива топлива в Норильске: он составит от 50 до 250 млн рублей, что также не является существенной суммой для Норильского никеля.

Таким образом, экономические последствия происшествий позволят Норильскому никелю сохранить дивидендную доходность по акциям на уровне выше рынка.

Обострение конфликта с Русалом

Экологические происшествия привели к тому, что обострился давний корпоративный конфликт между двумя основными владельцами Норильского никеля: Владимиром Потаниным (владеет 34% предприятия) и производителем алюминия Русалом (владеет 27.8% акций). Однако этот конфликт, скорее, выгоден миноритарным акционерам, так как Русал заинтересован в том, чтобы экономические последствия аварий не повлияли на дивидендный поток.

Русал всегда выступает против снижения или отмены дивидендов Норникеля. У Русала высокий долг и низкомаржинальный бизнес, а дивиденды от Норникеля составляют значительную часть денежного потока компании.

Русал купил долю в Норникеле в 2008 году. В 2012 году между Русалом и Владимиром Потаниным было заключено акционерное соглашение, которое действует до 2022 года. Оно предусматривает выплату Норникелем дивидендов в размере 60% EBITDA при долговой нагрузке ниже 1.8. Дальнейшие условия сотрудничества ключевых акционеров будет обсуждаться в ближайшие 2 года, что является одной из ключевых интриг в компании. Потанин несколько раз пытался отменить дивиденды в пользу инвестиций в компанию, но был остановлен Русалом. Русал может отвергать существенные предложения Норникеля поскольку ему принадлежит 25% акций компании и у него есть право вето.

Несколько дней назад Русал, обеспокоенный чередой экологических катастроф, призвал совет директоров Норникеля потребовать от президента Норникеля Владимира Потанина сменить команду менеджмента. Также компания предложила перенести головной офис Норникеля в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности.

Позиция Русала показывает, что компания будет настаивать на том, чтобы компенсация ущерба происходила за счёт привлечения Норникелем долгового финансирования, а не за счёт дивидендов.

Повышенное внимание к экологии на Норникеле

После череды аварий даже небольшие нарушения в Норникеле будут вызывать повышенное внимание СМИ и влиять на стоимость акций компании.

Единственным значительным происшествием является первая авария с разливом 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Эта ситуация была признана ЧП федерального масштаба и до сих пор требует много ресурсов на ликвидацию. Однако изначально СМИ упорно игнорировали эту тему и обратили на нее внимание лишь после того, как о ситуации публично заявил Президент.

Когда выяснилось о сбросе стоков в тундру, то это освещалось всеми СМИ. Акции негативно реагировали на ситуацию, хотя на самом деле убытки от происшествия для компании были минимальны.

В день третьего происшествия, связанного с разливом авиатоплива, эта ситуация стала главной новостью дня и акции Норильского Никеля упали почти на 5%. Однако материальный ущерб от ситуации для Норникеля будет кратно ниже ущерба за первый разлив.

Это значит, что акции Норникеля станут более волатильны и будут сильно реагировать на любой негатив относительно экологической безопасности предприятия.